Die USA sollen es in der Nacht des Drohnenangriffs auf den iranischen Top-General Qassim Soleimani übereinstimmenden US-Medienberichten zufolge nicht nur auf ihn abgesehen gehabt haben. Ein geplanter Angriff auf einen anderen iranischen Kommandeur im Jemen sei allerdings fehlgeschlagen, berichtete zunächst die Washington Post unter Berufung auf vier namentlich nicht genannte US-Beamte und später auch der TV-Sender CNN unter Berufung auf zwei Insider.

Der Post zufolge soll die streng vertrauliche Operation einem Befehlshaber der iranischen Al-Quds-Brigaden gegolten haben, die Soleimani angeführt hatte. Demnach ist Abdul Reza Shahlaei bei den Al-Quds-Brigaden für Finanzen zuständig. Die Al-Quds-Brigaden gehören zu den Revolutionsgarden (IRGC), einer Eliteeinheit der iranischen Streitkräfte.

Die Angriffe auf Soleimani und Shahlaei sollen der Post zufolge in etwa zur gleichen Zeit angeordnet worden sein. Da die Operation gegen Shahlaei nicht zum gewünschten Erfolg geführt habe, habe die US-Regierung diese nicht bekanntgegeben, führte die Zeitung weiter aus. Weder das US-Verteidigungsministerium oder das Außenministerium, noch das Weiße Haus hätten die Operation kommentieren wollen.

US-Präsident Trump erklärte in einem Interview mit dem TV-Sender Fox News, der Grund für die Tötung Soleimanis sei, dass dieser unmittelbar bevorstehende Anschläge auf bis zu vier US-Botschaften geplant hätte. Darunter auch die Vertretung in der irakischen Hauptstadt Bagdad.

Die gezielte Tötung Soleimanis hatte am Persischen Golf eine Kettenreaktion ausgelöst. Bei einem Vergeltungsschlag in der Nacht zum Mittwoch feuerte Iran mehrere Raketen auf von US-Soldaten genutzte Stützpunkte im Irak. Es wird vermutet, dass ein iranischer Raketenbeschuss in derselben Nacht versehentlich den Absturz eines ukrainischen Flugzeugs mit 176 Toten verursacht hat.