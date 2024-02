Es war eine Machtdemonstration für die Welt und zugleich eine Inszenierung für das eigene Land. Ungestraft, so die Botschaft, fordert niemand die Vereinigten Staaten heraus, jeder Angriff wird mit einem Gegenschlag geahndet - zu einem Zeitpunkt, den die USA selbst setzen. Am Freitag, kurz bevor das US-Militär Ziele in Syrien und im Irak angriff als Antwort auf eine Drohnenattacke auf eine US-Basis in Jordanien, nahm Joe Biden an einer Trauerfeier für die drei bei dem Angriff getöteten amerikanischen Soldaten im Bundesstaat Delaware teil. William Rivers, 46, Kennedy Sanders, 24, und Breonna Moffett, 23 - er verneigte sich vor ihren Särgen, sie wurden posthum befördert. Da waren die Bomber aus Texas, die die Hauptlast des Gegenschlags in 10 000 Kilometer Entfernung tragen sollten, längst in der Luft. Der Präsident wusste das.

Wenig später am Freitag erklärte Biden dann: "Am vergangenen Sonntag sind drei amerikanische Soldaten in Jordanien bei einem Drohnenangriff von Milizen getötet worden, die von den iranischen Revolutionären Garden unterstützt werden." Er fügte an: "Unsere Antwort hat heute begonnen." Diesen letzten Satz durfte man so verstehen, dass die USA weitere Angriffe planten - was dann am Samstag auch geschah.

Am Freitag waren laut Angaben des US-Militärs zunächst 85 Ziele mit mehr als 125 Raketen im Irak und in Syrien attackiert worden. John Kirby, Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates im Weißen Haus, sagte, man habe die Ziele ausgewählt, um zivile Opfer zu vermeiden. Es sei darum gegangen, militante Gruppen in der Region zu treffen, die in den vergangenen Monaten mehr als 160 Angriffe auf US-Basen verübt hätten. Laut Menschenrechtsorganisationen kamen dennoch Zivilisten ums Leben.

Als Demonstration militärischer Stärke gedacht

Bemerkenswert ist, dass die Vereinigten Staaten die Angriffe nicht von einem ihrer Stützpunkte in der Region ausführten, sondern B-1B-Bomber von einer Militärbasis in Texas schickten. Diese Flugzeuge mussten über den Atlantik fliegen und seien teils in der Luft aufgetankt worden, hieß es. Das sei, so das Pentagon, als Zeichen der militärischen Stärke gedacht gewesen. Tatsächlich dürfte der Einsatz der Langstreckenbomber eine Botschaft an das Regime in Teheran sein, dass die USA jederzeit in der Lage sind, Ziele auch in Iran selbst anzugreifen. Das Vorgehen dürfte jedoch ebenfalls der Tatsache geschuldet sein, dass die amerikanischen Verbündeten im Nahen Osten es derzeit bevorzugen, dass die USA solche Attacken nicht von Stützpunkten auf ihrem jeweiligen Staatsgebiet ausführen, damit sie nicht als Verbündete Israels bezeichnet werden können.

"Die Vereinigten Staaten wollen keinen Konflikt im Nahen Osten oder irgendwo sonst auf der Welt", sagte Biden nach den Vergeltungsschlägen erneut. Vor allem wollen die USA keinen offenen Konflikt mit Iran, wie das Pentagon seit Wochen betont. Biden ergänzte: "Aber alle, die uns schaden wollen, sollen dies wissen: Wenn Sie einem Amerikaner Schaden zufügen, werden wir antworten."

Die weiteren Attacken der USA dürften daher so geplant werden, dass sie einerseits ein Zeichen an Milizen wie Kataib Hisbollah im Irak und die Huthi in Jemen senden, zugleich aber Iran nicht in eine Situation bringen, in der das Regime den Eindruck hat, unmittelbar militärisch reagieren zu müssen. Auf diesem Grat wird Biden weiterhin wandeln wollen.

Entsprechend kalibriert waren auch die Angriffe am Samstag. Ziel waren diesmal Stellungen der Huthi-Milizen in Jemen. Laut Regierungsangaben attackierten die USA und Großbritannien 36 Ziele an 13 Orten, die von Huthi kontrolliert werden. Nach den neuerlichen Attacken am Samstag veröffentlichten die USA und Großbritannien ein Statement. Darin heißt es: "Der Zweck dieser gezielten Attacken ist es, die Fähigkeit der Huthi einzuschränken, den globalen Handel und das Leben von unschuldigen Seeleuten zu gefährden." Sie seien eine Antwort auf die vorherigen Attacken. Das bezieht sich darauf, dass die Huthi zuletzt Handelsschiffe im Roten Meer angegriffen hatten. Viele Frachter nehmen seither den Umweg über die Südspitze Südafrikas in Kauf. Nach eigenen Angaben haben die USA und Großbritannien die erneuten Attacken mit der Unterstützung von Neuseeland, Dänemark, Kanada, Australien, den Niederlanden und Bahrain ausgeführt.

Zugleich ließ das Pentagon erkennen, dass die USA sich nicht auf diese Attacken beschränken würden, sondern weitere Ziele angreifen werden. In Washington hieß es, dass neue Attacken in den kommenden Tagen, Wochen und sogar Monaten erfolgen könnten. Bis zum Sonntag vergangener Woche waren die Attacken der islamischen Milizen weitgehend folgenlos geblieben. Die USA reagierten zunächst nicht militärisch - auch um eine Eskalation in der Region zu vermeiden. Das war nach Ansicht der US-Regierung offenkundig infolge der tödlichen Attacke in Jordanien nicht mehr möglich.

In Washington hat unterdessen Mike Johnson, der republikanische Sprecher des Repräsentantenhauses, am Samstag angekündigt, ein neues Gesetz einbringen zu wollen. Es soll Israel 17,6 Milliarden Dollar mehr oder weniger zur freien Verfügung stellen, um sich gegen die Hamas verteidigen zu können. Dieser Vorschlag ist allerdings zuvörderst ein innenpolitisches Manöver, mit dem Johnson wiederum ein anderes Gesetz verhindern will, das gegenwärtig im Senat diskutiert wird: Darin sollen Mittel nicht nur für Israel, sondern auch für den Schutz der Grenze zu Mexiko und zur Unterstützung der Ukraine bereitgestellt werden.