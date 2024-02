Von Christian Zaschke

Es war eine Machtdemonstration für die Welt und zugleich eine Inszenierung für das eigene Land. Ungestraft, so die Botschaft, fordert niemand die Vereinigten Staaten heraus, jeder Angriff wird mit einem Gegenschlag geahndet - zu einem Zeitpunkt, den die USA selbst setzen. Am Freitag, kurz bevor das US-Militär Ziele in Syrien und im Irak angriff als Antwort auf eine Drohnenattacke auf eine US-Basis in Jordanien, nahm Joe Biden an einer Trauerfeier für die drei bei dem Angriff getöteten amerikanischen Soldaten im Bundesstaat Delaware teil. William Rivers, 46, Kennedy Sanders, 24, und Breonna Moffett, 23 - er verneigte sich vor ihren Särgen, sie wurden posthum befördert. Da waren die Bomber aus Texas, die die Hauptlast des Gegenschlags in 10 000 Kilometer Entfernung tragen sollten, längst in der Luft. Der Präsident wusste das.