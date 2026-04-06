Mit einem Ultimatum und Drohungen, die gesamte Infrastruktur Irans zu zerstören, will US-Präsident Donald Trump Iran zur sofortigen und bedingungslosen Öffnung der Straße von Hormus bewegen. Diese Forderung erschwert offenbar die Verhandlungen über eine Waffenruhe zwischen den Kriegsparteien. Pakistan soll den beiden Kriegsparteien am Montag einen Plan für eine Waffenruhe vorgelegt haben, während der über ein Abkommen verhandelt werden soll. Israel und die USA drohen damit, Brücken, Kraftwerke, Fabriken und andere wichtige Einrichtungen Irans zu zerstören, falls dessen Führung nicht die für den Erdölhandel bedeutende Meerenge öffne.