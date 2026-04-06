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NahostAngriffe, Drohungen und ein Ultimatum

Lesezeit: 3 Min.

Von den USA selbst zerstört? Diese am 5. April von der iranischen Revolutionsgarde veröffentlichte Aufnahme soll ausgebrannte US-Maschinen bei Isfahan zeigen.
Von den USA selbst zerstört? Diese am 5. April von der iranischen Revolutionsgarde veröffentlichte Aufnahme soll ausgebrannte US-Maschinen bei Isfahan zeigen. Social Media via REUTERS

Nach dem Abschuss eines US-Kampfflugzeugs bergen die USA ihren Soldaten in einer aufwendigen Rettungsaktion. Während beide Seiten ihre Attacken fortsetzen, dauern Vermittlungsversuche an.

Von Claudia Henzler und Charlotte Walser

Mit einem Ultimatum und Drohungen, die gesamte Infrastruktur Irans zu zerstören, will US-Präsident Donald Trump Iran zur sofortigen und bedingungslosen Öffnung der Straße von Hormus bewegen. Diese Forderung erschwert offenbar die Verhandlungen über eine Waffenruhe zwischen den Kriegsparteien. Pakistan soll den beiden Kriegsparteien am Montag einen Plan für eine Waffenruhe vorgelegt haben, während der über ein Abkommen verhandelt werden soll. Israel und die USA drohen damit, Brücken, Kraftwerke, Fabriken und andere wichtige Einrichtungen Irans zu zerstören, falls dessen Führung nicht die für den Erdölhandel bedeutende Meerenge öffne.

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