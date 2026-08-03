Angriff, doch kein Angriff, nun wieder Gespräche. So sah sie aus, die Iran-Politik des US-Präsidenten seit Samstag. Fragen und Antworten darauf, wie es in dem Konflikt weitergehen könnte.

Donald Trump drohte am Wochenende mit einem massiven Angriff auf Iran. Die US-Streitkräfte seien „locked and loaded“, jederzeit zum Einsatz bereit. Dann sagte er alles wieder ab. Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Lage am Persischen Golf.