Zum Hauptinhalt springen

Krieg in NahostUSA und Iran vereinbaren Friedensabkommen

Lesezeit: 5 Min.

US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus (Archivbild).
US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus (Archivbild). BRENDAN SMIALOWSKI/AFP

Ausgerechnet an Trumps Geburtstag einigen sich die USA und Iran auf einen ersten Schritt zum Frieden. Doch was ist dieser Deal wirklich wert?

Von Peter Burghardt und Charlotte Walser, Philadelphia/Washington

SZ bei Google bevorzugen

Vor dem Weißen Haus stand Donald Trumps Geburtstagsparty mit Kämpfern im Ring bevor, als am Sonntag die Nachricht vom Frieden die Runde machte. Erst gab Pakistans Premier Shehbaz Sharif bekannt, dass sich die USA und Iran auf ein Abkommen geeinigt hätten. „Beide Seiten haben die sofortige und dauerhafte Einstellung der Kampfhandlungen an allen Fronten, einschließlich in Libanon, erklärt“, schrieb er auf X. „Die offizielle Unterzeichnungszeremonie findet am Freitag, dem 19. Juni, in der Schweiz statt“, offenbar in Genf. Dann meldeten sich der nun 80 Jahre alte US-Präsident und die Iraner.

Zur SZ-Startseite

Öl-Explainer
:Der Stoff, ohne den die Welt stillsteht

Wo kommt das ganze Öl auf der Welt her, warum ist die Öffnung der Straße von Hormus dafür so wichtig? Welches Land verbraucht besonders viel Öl und wofür braucht es das ganze Öl eigentlich? Antworten auf die wichtigsten Fragen.

SZ PlusVon Hanno Charisius, Elisa von Grafenstein, Julia Schubert, Nadja Tausche, Sarah Unterhitzenberger und Markus Zydra

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite