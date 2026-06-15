Ausgerechnet an Trumps Geburtstag einigen sich die USA und Iran auf einen ersten Schritt zum Frieden. Doch was ist dieser Deal wirklich wert?

Vor dem Weißen Haus stand Donald Trumps Geburtstagsparty mit Kämpfern im Ring bevor, als am Sonntag die Nachricht vom Frieden die Runde machte. Erst gab Pakistans Premier Shehbaz Sharif bekannt, dass sich die USA und Iran auf ein Abkommen geeinigt hätten. „Beide Seiten haben die sofortige und dauerhafte Einstellung der Kampfhandlungen an allen Fronten, einschließlich in Libanon, erklärt“, schrieb er auf X. „Die offizielle Unterzeichnungszeremonie findet am Freitag, dem 19. Juni, in der Schweiz statt“, offenbar in Genf. Dann meldeten sich der nun 80 Jahre alte US-Präsident und die Iraner.