J. D. Vance, der US-Vizepräsident, hat den Krieg in Iran nicht gewollt. Und dass er jetzt damit beauftragt wurde, ihn gewinnbringend zu beenden, kann für Vance ein gutes, aber auch ein schlechtes Zeichen sein. Einerseits hat er endlich einmal wieder eine wichtige und weltweit sichtbare Aufgabe von seinem Chef, Donald Trump, übertragen bekommen. Andererseits gehören dieser zu Hause höchst unpopuläre Krieg, der brüchige Waffenstillstand sowie der verwirrende Iran-Deal mit seinem Verfallsdatum von 14 Tagen zu den größten Problemen, die Trump gerade plagen. Die hat er nun seinem Stellvertreter übertragen.
Krieg in Nahost„Egal was passiert, wir gewinnen“
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Die erste Runde der Friedensverhandlungen zwischen USA und Iran bringt keine Einigung. Donald Trump meint nun, ihm sei das Ergebnis ohnehin egal. Ein Zwischenstand.
Von Boris Herrmann, New York
USA:Die Demontage des J. D. Vance
Der US-Vizepräsident galt als sicherer Erbe des Maga-Throns. Nun ist er bei Trump in Ungnade gefallen – und fehlt bei einer wichtigen Entscheidung nach der anderen. Was ist passiert?
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