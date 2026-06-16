Die Einigung mit Iran stößt in den USA bei beiden Parteien auf Skepsis, zumal viele Fragen offen bleiben. Der Deal könnte aber die Zwischenwahlen beeinflussen.

Bislang ist der Inhalt der Vereinbarung zwischen den USA und Iran geheim. Zumindest gibt es keine offiziellen Informationen über das „Memorandum of Understanding“, auf dessen Basis die beiden Länder ein Abkommen aushandeln wollen. Elektronisch wurde es offenbar bereits unterzeichnet, die Unterzeichnungszeremonie folgt am Freitag in Genf. Donald Trump kündigte an, der Text werde erst danach veröffentlicht.