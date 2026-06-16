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USASo reagieren Demokraten und Republikaner auf Trumps Deal

Lesezeit: 4 Min.

US-Präsident Donald Trump vergangene Woche im Weißen Haus. Alle warten nun darauf, was die Einigung mit Iran eigentlich beinhaltet.
US-Präsident Donald Trump vergangene Woche im Weißen Haus. Alle warten nun darauf, was die Einigung mit Iran eigentlich beinhaltet. KENT NISHIMURA/AFP

Die Einigung mit Iran stößt in den USA bei beiden Parteien auf Skepsis, zumal viele Fragen offen bleiben. Der Deal könnte aber die Zwischenwahlen beeinflussen.

Von Charlotte Walser, Washington

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Bislang ist der Inhalt der Vereinbarung zwischen den USA und Iran geheim. Zumindest gibt es keine offiziellen Informationen über das „Memorandum of Understanding“, auf dessen Basis die beiden Länder ein Abkommen aushandeln wollen. Elektronisch wurde es offenbar bereits unterzeichnet, die Unterzeichnungszeremonie folgt am Freitag in Genf. Donald Trump kündigte an, der Text werde erst danach veröffentlicht.

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