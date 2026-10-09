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VölkerrechtUSA verhängen Sanktionen gegen Internationalen Strafgerichtshof

Lesezeit: 3 Min.

Der Sitz des Internationalen Straferichtshofs in Den Haag, den der US-Außenminister nun als „Schurkengericht“ bezeichnet hat.
Der Sitz des Internationalen Straferichtshofs in Den Haag, den der US-Außenminister nun als „Schurkengericht“ bezeichnet hat.
Foto: Peter Dejong/AP

Außenminister Marco Rubio fordert die Beschäftigten auf, ihre Arbeit umgehend niederzulegen. Das Gericht reagiert empört – und kündigt an, seine Ermittlungen fortzuführen.

Von Ronen Steinke

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Der Außenminister der USA hat am Freitag alle Mitarbeitenden des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) vor ein Ultimatum gestellt. Entweder diese Menschen beendeten ihre Arbeit für das Gericht mit Sitz in Den Haag, so erklärte Marco Rubio am Freitag in Washington. Oder seine Regierung werde eine Reihe scharfer Wirtschaftssanktionen, die sie bislang schon über einige ausgewählte Richterinnen und Mitarbeiter der Anklage verhängt hat, nun pauschal auf sie alle ausweiten. Das beträfe dann Hunderte Menschen. Unter ihnen sind Bürger von Dutzenden Staaten, auch Deutschlands und der USA selbst.

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