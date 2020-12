Von Christian Zaschke, New York

Spätestens seit den Anschlägen vom 11. September 2001 gelten die New Yorker Feuerwehrleute in den USA als Helden. Regelmäßig werden ihr Mut und ihre Einsatzbereitschaft als vorbildlich gepriesen. Nun könnten sie Vorbilder in ganz anderem Sinne werden. Einer Erhebung der Gewerkschaft der Feuerwehrleute zufolge lehnen es 55 Prozent ihrer Mitglieder ab, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Das berichtet die New York Post unter Berufung auf Gewerkschaftsboss Andy Ansbro.