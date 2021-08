In den USA könnte bald ein Impfstoff für Kinder ab fünf Jahren zugelassen sein. Gleichzeitig gefährden impfskeptische Eltern den Fortschritt bei den verabreichten Vakzinen. Wie die amerikanische Regierung Jüngere zum Impfen bewegen will.

Von Thorsten Denkler, New York

Aaron Williams hat sich diesen Namen von einem Generator ausspucken lassen. Er will anonym bleiben in dem Gespräch mit dem Magazin The New Yorker. Er kann überhaupt nur reden, weil seine Eltern gerade nicht da sind. Nichts gegen seine Eltern. "Ich würde sagen, meine Eltern sind gute Menschen. Aber ich bin müde von all den Kämpfen und Streitereien, die wir über letztlich simple und einfache Dinge haben. Zum Beispiel wenn es um die Covid-Impfung geht."