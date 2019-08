13. August 2019, 18:14 Uhr Leserdiskussion Schadet Trumps Einwanderungspolitik den USA?

Donald Trump will die Zahl der Ausländer, die in die USA kommen, senken. Statt auf Immigration zu schimpfen, sollte der US-Präsident würdigen, was Amerika seinen Einwandern zu verdanken hat, kommentiert SZ-Autor Hubert Wetzel.

