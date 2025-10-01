Zum Hauptinhalt springen

Teilweiser Stillstand im Kapitol: Demokraten und Republikaner haben keinen Kompromiss im Haushaltsstreit erzielt. (Foto: J. Scott Applewhite/AP)

USA im Shutdown. Diesmal gibt es im klassischen Streit um den amerikanischen Haushalt auch in letzter Minute keine Einigung. Die Demokraten lehnen das Budget von Trumps Republikanern ab, von diesem Mittwoch an stehen Teile des Landes vorläufig still. Hauptstreitpunkt ist die Finanzierung des Gesundheitssystems. Zum Artikel (SZ Plus)

  • Liveblog zur US-Politik: Diese Folgen hat der Shutdown

Trumps Treffen mit den wichtigsten US-Generälen. Der US-Präsident und sein Verteidigungsminister Hegseth haben vor führenden US-Generälen die weiteren geplanten Einsätze des Militärs im Inneren bekräftigt. „Wir sollten einige dieser gefährlichen Städte als Übungsgelände für unser Militär nutzen“, sagte Trump über liberale Orte in den Vereinigten Staaten. Zum Artikel (SZ Plus)

Bundeskabinett beschwört den Aufbruch. Die Kabinettsklausur in der Villa Borsig geht heute zu Ende. Sie soll der Auftakt für die Modernisierungsagenda der Regierung sein. Doch es geht auch um die Stimmung. Verteidigungsminister Pistorius fordert beides: weniger Negativität, mehr Klartext in der Kommunikation mit den Bürgern. Kanzler Merz will das in seiner Rede am 3. Oktober in Saarbrücken bereits umsetzen. Zum Artikel (SZ Plus)

Tschechien vor der Parlamentswahl. In Tschechien hat der frühere Ministerpräsident Andrej Babiš sehr gute Chancen, wieder in die Regierung gewählt zu werden. Mit einem möglichen rechtsextremen Koalitionspartner droht ein Ende der tschechischen Munitionsinitiative für die Ukraine. Den EU-Mitgliedern würde ein verlässlicher Partner verloren gehen. Zum Artikel (SZ Plus)

