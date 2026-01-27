Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
"Wo ist die Pistole?": Neue Videos zeigen, wie chaotisch die Grenzschutzbeamten agiert haben
Trump: Iran möchte einen Deal
Klagen eingereicht: ICE-Einsatz in Minnesota rechtswidrig?
Trump schickt "Grenz-Zar" Tom Homan nach Minnesota
Trump will Vorfall in Minneapolis prüfen lassen
Leopold Zaak
ICE-Mitarbeiter sollen Vance und Rubio bei Olympischen Spielen in Italien schützen
Beamte der Einwanderungsbehörde ICE sollen im Auftrag der US-Regierung bei den Olympischen Winterspielen von Mailand und Cortina d'Ampezzo bei der Sicherheit vor Ort mitwirken. Dies berichtete die dpa unter Berufung auf andere Nachrichtenagenturen. Die ICE-Beamten sollen demnach den Sicherheitsdienst des US-Außenministeriums unterstützen und keine Einwanderungskontrollmaßnahmen ausführen, sondern US-Vizepräsident J. D. Vance und Außenminister Marco Rubio schützen. Die beiden wollen am 6. Februar an der Eröffnungsfeier teilnehmen.
Das Internationale Olympische Komitee teilte auf Anfrage mit, dass die Sicherheit bei den Olympischen Spielen in der Verantwortung der Behörden des Gastgeberlandes läge. Die Regierung in Rom versucht, die Rolle der ICE-Mitarbeiter bei den Spielen herunterzuspielen. „Lassen Sie uns das klarstellen: Es ist nicht so, dass sie kommen, um auf der Straße für öffentliche Ordnung zu sorgen. Sie kommen, um in den Einsatzzentralen mitzuarbeiten“, zitierte die italienische Nachrichtenagentur Ansa Außenminister Antonio Tajani. Er kündigte an, der Innenminister werde darüber auch mit dem US-Botschafter in Rom sprechen.
Der Bürgermeister von Mailand, Giuseppe Sala, lehnt die Präsenz der ICE-Agenten ab. „Als Bürgermeister von Mailand und als Italiener möchte ich auf keinen Fall, dass diese private Polizeitruppe nach Mailand kommt. Es handelt sich um eine Polizei, die völlig illegal agiert und tötet.“
Leonard Scharfenberg
"Wo ist die Pistole?": Neue Videos zeigen, wie chaotisch die Grenzschutzbeamten agiert haben
Kurz nachdem der 37-jährige Alex Pretti am Samstag mit zehn Schüssen von Grenzschutzbeamten getötet wurde, kniet einer der Männer neben ihm und ruft: "Wo ist die Pistole?". Mehrere Videos, die diese Szene zeigen, sind von Augenzeugen in den sozialen Medien geteilt worden. Sie legen nahe, dass die Beamten, die auf Pretti geschossen haben, offensichtlich verpasst haben müssen, wie ihn ein anderer Grenzschützer bereits kurz zuvor entwaffnet hatte.
Auf den Videos ist außerdem zu sehen, dass der Beamte, der die ersten Schüsse abgibt, sich erst wenige Sekunden zuvor der Situation zuwendet. Pretti ist zu diesem Zeitpunkt bereits am Boden fixiert und stellt keine sichtbare Gefahr für die Beamten dar.
Die Aufnahmen widersprechen einmal mehr der Darstellung der US-Heimatschutzministerin Kristi Noem, Pretti habe sich bei dem Versuch, ihn zu entwaffnen, gewehrt.
Die aktualisierte Videoanalyse:
Viktoria Spinrad
Trump will Zölle für Südkorea auf 25 Prozent erhöhen
US-Präsident Donald Trump will die Zölle für den Import südkoreanischer Produkte, darunter Autos und Medikamente, von 15 auf 25 Prozent des Warenwerts erhöhen. Als Grund nannte Trump auf seiner Online-Plattform Truth Social, dass die im vergangenen Jahr erzielte Handelsvereinbarung mit der Regierung in Seoul immer noch nicht vom südkoreanischen Parlament bestätigt worden sei.
Das südkoreanische Präsidentenamt ließ in einer ersten Stellungnahme wissen, dass man über die Einzelheiten der Entscheidung der US-Regierung nicht im Vorhinein informiert worden sei und nun über eine Reaktion beraten werde. Zudem plane Industrieminister Kim Jung-Hwan, in Kürze in die Vereinigten Staaten zu reisen, um die Angelegenheit mit US-Handelsminister Howard Lutnick zu besprechen, berichtete Südkoreas amtliche Nachrichtenagentur Yonhap.
Trump hatte ursprünglich mit Zöllen von 25 Prozent für Waren aus Südkorea gedroht, sich dann aber darauf eingelassen, dass im Juli und Oktober 2025 ein Satz von 15 Prozent festgezurrt wurde. Südkorea kündigte im Herbst auch an, über mehrere Jahre verteilt 350 Milliarden Dollar in den USA zu investieren. Aus dem Land werden unter anderem viele Autos der Marken Kia und Hyundai in die USA geliefert sowie Halbleiter und Elektronik.
Viktoria Spinrad
Trump: Iran möchte einen Deal
Iran ist nach Darstellung von US-Präsident Donald Trump an einer diplomatischen Lösung der Spannungen mit den USA interessiert. Die Lage mit Iran sei „im Fluss“, weil die US-Regierung eine große Kriegsflotte in die Region entsandt habe, sagte Trump dem Nachrichtenportal Axios in einem Interview. „Wir haben eine große Armada neben Iran. Größer als (vor der Küste von) Venezuela“, sagte der Republikaner. Er glaube aber, dass Teheran ein Abkommen schließen wolle. „Sie wollen einen Deal machen. Das weiß ich. Sie haben mehrfach angerufen. Sie wollen reden“, fügte der US-Präsident hinzu.
Viktoria Spinrad
Sieg für Trump-Regierung: Verfügung für mehr Sicherheit bei Minnesota-Protesten ausgesetzt
Friedliche Demonstranten sollten weder festgehalten noch festgenommen, mit Pfefferspray besprüht oder anderweitig angegangen werden: So sah es die einstweilige Verfügung eines Richters in Minneapolis vor. In der Praxis wurden Demonstranten weiter besprüht, über den Boden geschleift – und Alex Pretti erschossen. Auch auf dem Papier ist die Verfügung für mehr Sicherheit bei den Demonstrationen nun vorerst passé. Ein Berufungsgericht hat die einstweilige Verfügung ausgesetzt. Die Anordnung sei zu weit gefasst und zu vage, so die Begründung.
Das Heimatschutzministerium, dem auch die Bundesbeamten in den Straßen von Minneapolis untergeordnet sind, zeigte sich prompt zufrieden. Eine Sprecherin bezeichnete die Aussetzung durch das Berufungsgericht als „einen Sieg für die Sicherheit der Öffentlichkeit und aller Strafverfolgungsbeamten“.
Die „Operation Metro Surge“ in Minneapolis und St. Paul hat laut Angaben der New York Times bereits zu mehr als 3000 Verhaftungen geführt. Zum Vorgehen der Beamten hatte das Weiße Haus zuletzt den Ton gedrosselt. Die Sprecherin sagte, „niemand im Weißen Haus, einschließlich Präsident Trump, will sehen, wie Menschen in Amerikas Straßen verletzt oder getötet werden“. Trump selber lobte zwar die Arbeit der Einsatzkräfte in den Straßen („ein riesiger Erfolg“), kündigte aber auch eine Untersuchung an, sowie eine engere Zusammenarbeit mit dem Bürgermeister von Minneapolis, Jacob Frey, und dem Gouverneur von Minnesota, Tim Walz. „Wir schienen auf derselben Wellenlänge zu sein“, ließ er über Letzteren auf Truth Social verlauten. Gegen beide politischen Gegner Trumps hatte das Justizministerium Vorladungen erlassen.
Die Trump-Regierung steht nach dem zweiten Toten durch Beamte, die ja eigentlich Menschen ohne gültigen Aufenthaltsstatus verhaften sollen, unter Druck. Selbst enge Parteifreunde Trumps hatten das Vorgehen in Minneapolis kritisiert. Zudem drohen die Demokraten mit einer erneuten Haushaltssperre.
Juri Auel
Klagen eingereicht: ICE-Einsatz in Minnesota rechtswidrig?
Könnte der Einsatz Tausender Bundesbeamter im US-Bundesstaat Minnesota zumindest vorläufig gestoppt werden? Diese Frage steht im Zentrum einer Anhörung, die nach tödlichen Schüssen auf zwei US-Bürger innerhalb kurzer Zeit durch US-Bundesbeamte stattfindet. Für Richterin Katherine M. Menendez gilt es abzuwägen, ob durch den Einsatz Tausender Bundesbeamter durch die US-Regierung die Souveränität des Bundesstaates Minnesota verletzt wird.
Die Zwillingsstädte Minneapolis und St. Paul sowie der Bundesstaat hatten unter anderem gegen Heimatschutzministerin Kristi Noem Klage eingereicht, nachdem die 37 Jahre alte Renée Good nach Schüssen durch Beamte der Einwanderungsbehörde ICE gestorben war. Die Kläger werfen ihr vor, dass mehr als 2000 bewaffnete und maskierte Einsatzkräfte ihres Ministeriums verfassungswidrige Kontrollen und Verhaftungen durchführten.
„Die Operation Metro Surge ist im Wesentlichen eine Bundesinvasion in den Twin Cities“, heißt es. Dieser im Dezember durch die US-Regierung gestartete Einsatz „unter dem Deckmantel einer rechtmäßigen Durchsetzung von Einwanderungsgesetzen“ sei vollständig politisch motiviert und diene dazu, politische Gegner zu „bestrafen“. Zudem wird beklagt, dass das Vorgehen darauf abziele, „in der Bevölkerung Empörung zu schüren, Angst zu verbreiten und seelisches Leid zu verursachen.“ Die US-Regierung sieht das anders: Der Präsident sei dazu befugt, Bundesgesetze durchzusetzen. Dadurch werde nicht die Souveränität eines Bundesstaates verletzt.
Amelie Schmidt
Trump schickt "Grenz-Zar" Tom Homan nach Minnesota
Nach dem zweiten tödlichen Schusswaffeneinsatz von US-Beamten gegen einen Bürger in Minneapolis entsendet Präsident Donald Trump seinen Grenzbeauftragten Tom Homan in den Bundesstaat Minnesota. Homan werde noch am Montag dort eintreffen, teilte Trump mit. Der Schritt folgt auf massive öffentliche Empörung über die Vorfälle am Wochenende. Homan sei "hart, aber fair" und werde direkt an ihn berichten, schrieb Trump in einem Beitrag in den sozialen Medien. Einer Sprecherin zufolge soll Homan die Einsätze der Einwanderungsbehörde ICE in dem Bundesstaat leiten.
Nadja Lissok
Trump will Vorfall in Minneapolis prüfen lassen
US-Präsident Donald Trump hat eine Überprüfung des Vorfalls in Minneapolis angekündigt. Ein US-Bürger wurde dort von Beamten erschossen. In einem am Sonntag veröffentlichten Interview der Zeitung Wall Street Journal sagte Trump, seine Regierung prüfe alles. Zudem deutete er einen möglichen Abzug der Beamten an. „Irgendwann werden wir gehen“, zitiert ihn die Zeitung. „Sie haben phänomenale Arbeit geleistet.“ Einen Zeitplan nannte er dem Bericht zufolge jedoch nicht.
Viktoria Spinrad
Nach zweitem Toten in Minneapolis: Demokraten drohen mit weiterer Haushaltssperre
Den USA steht möglicherweise abermals ein Government Shutdown ins Haus. So wollen die Demokraten verhindern, dass das Heimatschutzministerium noch weiter wächst – und damit die Präsenz von Bundesbeamten in den Straßen. Solange der aktuelle Entwurf auch Mittel für die Einwanderungsbehörde bereithalte, würden die Demokraten im Senat den Haushalt blockieren, schrieb Minderheitenführer Chuck Schumer auf X.
Der derzeitige Entwurf sieht 64,4 Milliarden Dollar für das Heimatschutzministerium vor. Ein Grenzbeamter gab am Samstag die tödlichen Schüsse auf Alex Pretti in Minneapolis ab. Der Senat steht unter Druck. Am kommenden Freitag droht ein Teil-Shutdown der Regierung, sollte das Haushaltspaket nicht rechtzeitig verabschiedet werden. Die Republikaner brauchen dafür auch Stimmen der Demokraten.
Die stehen vor einem politischen Dilemma: Einerseits trifft ein Shutdown häufig das Stammklientel – beim letzten Shutdown im November 2025 mussten sich selbst Staatsbeamte bei der Tafel mit Lebensmitteln eindecken. Andererseits stehen die Demokraten nach den erneuten tödlichen Vorfällen unter Druck, dem weiteren massiven Ausbau der Heimatschutzbehörde die Grundlage zu entziehen.
Viktoria Spinrad
„Herzzerreißende Tragödie“: Obamas rufen nach Todesschüssen zu friedlichem Protest auf
Nach den tödlichen Schüssen eines Bundesbeamten auf einen Mann in Minneapolis verschärft sich die politische Konfrontation weiter. Am Sonntag meldeten sich gleich zwei demokratische Ex-Präsidenten emotional zu Wort. Barack und Michelle Obama nannten Prettis Tod einen „nationalen Weckruf“ und warfen den Bundesbeamten vor, mit Taktiken zu arbeiten, die „darauf ausgelegt sind, einzuschüchtern und zu gefährden“. Sie sprachen von einer „herzzerreißenden Tragödie“ und ermutigten die Menschen, weiter friedlich auf die Straße zu gehen: „Es kommt auf jeden Einzelnen an.“
Ex-Präsident Bill Clinton ging noch weiter: „Die Verantwortlichen haben uns belogen und uns gesagt, nicht das zu glauben, was wir mit unseren eigenen Augen gesehen haben.“ Die Heimatschutzministerin hatte im Fall vom Samstag abermals von Selbstverteidigung gesprochen, allerdings legen Videoanalysen nahe, dass der Betroffene längst entwaffnet war. Clinton mahnte: Wenn Amerika „seine Freiheiten nach 250 Jahren aufgebe“, könnte es sie „vielleicht nie zurückbekommen“.
Selbst seitens der US-Waffenlobby NRA gab es Kritik. Nachdem der oberste Bundesstaatsanwalt von Los Angeles, Bill Essayli, gepostet hatte, dass es „wahrscheinlich gerechtfertigt“ sei, wenn Polizisten auf Personen schießen, die sich mit einer Schusswaffe nähern, schrieb die NRA auf X von einer „gefährlichen“ und „falschen“ Aussage. „Verantwortungsbewusste öffentliche Stimmen sollten eine umfassende Untersuchung abwarten, anstatt Verallgemeinerungen anzustellen und gesetzestreue Bürger zu verteufeln.“ Der am Samstag in Minneapolis getötete Alex Pretti besaß eine Waffenbesitzlizenz.
Leonard Scharfenberg
Videoaufnahmen: Pretti wurde entwaffnet, bevor er erschossen wurde
Die US-amerikanische Heimatschutzministerin Kristi Noem behauptet nach dem Tod von Alex Pretti, der 37-Jährige habe sich den Grenzschutzbeamten mit seiner Waffe genähert. Noem beschrieb Pretti darüber hinaus als "Individuum, dass sich offensichtlich zum Ziel gesetzt habe, maximalen Schaden anzurichten und Gesetzeshüter zu töten". Die Beamten hätten geschossen, weil sie um ihr Leben fürchteten. Beim Versuch ihn zu entwaffnen, habe sich Pretti gewehrt, so Noem.
Mehrere Videoaufnahmen, die die SZ verifizieren konnte, widersprechen dieser Erzählung. Pretti näherte sich den Beamten mit seinem Handy, offenbar filmte er die Situation. Als einer der Beamten eine andere Person auf den Gehsteig stieß, ging Pretti dazwischen und wurde von mehreren Grenzschutzbeamten zu Boden gebracht. Zu sehen ist daraufhin, wie ihm ein Beamter seine Waffe erfolgreich abnimmt, bevor die tödlichen Schüsse fallen.
Dimitri Taube
Minneapolis: Anordnung zum Schutz von Beweismitteln
Nach den tödlichen Schüssen bei einem Einsatz von US-Bundesbeamten in Minneapolis hat ein Richter eine einstweilige Verfügung zum Schutz der Beweismittel erlassen. Den Bundesbehörden ist es dem Gerichtsdokument zufolge untersagt, Beweismittel in Zusammenhang mit der Schussabgabe unter Beteiligung von Bundesbeamten zu „zerstören oder zu verändern“. Ausdrücklich gehe es auch um Beweismittel, die bereits vom Tatort entfernt worden waren.
Dimitri Taube
Neue Proteste gegen Abschiebe-Razzien, Demokraten fordern Entlassung des Grenzschutzchefs
Nach den tödlichen Schüssen auf Alex Pretti haben in Minneapolis erneut viele Menschen gegen Abschiebe-Razzien und die Niederschlagung friedlichen Widerstands dagegen protestiert. Zudem fanden sich Dutzende Menschen mit Kerzen zu einer Mahnwache vor dem Wohnhaus des Getöteten zusammen.
Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom forderte den Rücktritt von Heimatschutzministerin Kristi Noem und die Entlassung des Grenzschutzchefs Greg Bovino, der für die Umsetzung von Donald Trumps Abschiebepolitik zuständig ist. Zudem drohen die Demokraten im US-Senat nun damit, Haushaltsmittel für die Heimatschutzbehörde zu blockieren.
Minnesotas Regierung und die Stadtverwaltung von Minneapolis forderten Präsident Trump auf, die mit der Umsetzung seiner radikalen Abschiebepolitik beauftragten Einsatzkräfte aus der Großstadt abzuziehen. Bürgermeister Jacob Frey bat die Nationalgarde des Bundesstaats um Hilfe, weil die Polizei „wegen der Beeinträchtigung der öffentlichen Sicherheit durch Beamte der Einwanderungsbehörde“ personelle Unterstützung benötige.
Minnesotas Gouverneur Tim Walz, wie Frey ein Demokrat, kündigte an, dass der Bundesstaat die Aufklärung der tödlichen Schüsse selbst in die Hand nehmen werde, da der Trump-Regierung nicht zu trauen sei. „Minnesotas Justiz wird das letzte Wort in dieser Sache haben. Sie muss das letzte Wort haben“, sagte er in einer Pressekonferenz. „Diese Besetzung Minnesotas durch die Bundesregierung hat schon lange nichts mehr mit der Durchsetzung von Einwanderungsgesetzen zu tun. Es ist eine Kampagne organisierter Brutalität gegen die Bevölkerung unseres Bundesstaats.“
Dimitri Taube
Heimatschutzministerium spricht in Minneapolis von „Notwehr“, Ministerin weicht kritischen Fragen aus
Nach den tödlichen Schüssen am Samstag in Minneapolis hat das US-Heimatschutzministerium den Fall als Notwehr des Beamten dargestellt. Der erschossene Alex Pretti sei bewaffnet gewesen, behauptete das Ministerium, und widersprach damit der Familie des Opfers.
Die Bundesbeamten seien an einem Einsatz gegen einen wegen Körperverletzung gesuchten Ausländer beteiligt gewesen, der sich illegal in den USA aufhalten soll, als sich eine Person mit Halbautomatikpistole genähert habe. Das Ministerium präsentierte dazu ein Foto der mutmaßlichen Waffe – laut Präsident Donald Trump war sie geladen.
Die Beamten hätten versucht, den Träger der Pistole zu entwaffnen, doch dieser habe Widerstand geleistet, schilderte das Heimatschutzministerium. Dann habe einer der Sicherheitskräfte die tödlichen Schüsse abgegeben. Fragen dazu, ob Pretti die legale Waffe überhaupt gezogen habe und ob er nicht augenscheinlich schon vor dem ersten Schuss entwaffnet worden sei, wich Heimatschutzministerin Kristi Noem auf einer Pressekonferenz aus.
Stattdessen warf die Republikanerin, deren Partei sich traditionell für das freie Recht zum Tragen einer Waffe einsetzt, die Gegenfrage auf, warum ein Demonstrant denn überhaupt eine Pistole mit sich führe. Trumps einflussreicher Vizestabschef Stephen Miller bezeichnete Pretti – der nicht vorbestraft war – nach dem blutigen Vorfall gar als „inländischen Terroristen“.
Michelle Ostwald
Eltern von Todesopfer in Minneapolis bezichtigen US-Regierung der Lüge
Die Eltern des am Samstag in Minneapolis erschossenen Mannes werfen den Einsatzkräften vor, ihren Sohn ohne legitimen Grund erschossen zu haben. Die Regierung, die die Schüsse eines Beamten als Notwehr bezeichnet hatte, lüge, heißt es in einer Stellungnahme der Familie von Alex Pretti, die von mehreren US-Medien veröffentlicht wurde. Anders als behauptet, habe der 37-jährige Krankenpfleger keine Bedrohung für die Beamten dargestellt, als er von den Einsatzkräften attackiert wurde.
Abgefeuert wurden die Schüsse offenbar von Uniformierten der Grenzschutzeinheit Border Patrol, die in Minneapolis – wie die Einwanderungsbehörde ICE – seit Wochen zunehmend brutale Razzien gegen Immigranten und andere ihnen verdächtige Menschen ausführt.
„Die abscheulichen Lügen, die die Regierung über unseren Sohn verbreitet, sind verwerflich und widerwärtig“, heißt es in der Stellungnahme der Familie. Ihr Sohn halte eindeutig keine Waffe in der Hand, als er angegriffen werde. Er habe lediglich versucht, eine von einem Beamten zu Boden gebrachte Frau zu schützen, und sei mit Pfefferspray besprüht worden, bevor die Schüsse fielen. Die Wahrheit müsse ans Licht gebracht werden.
Von dem Vorfall vom Samstagmorgen (Ortszeit) auf einer Straße der US-Großstadt kursieren Videos aus verschiedenen Perspektiven im Netz. Auf einem davon, das die Deutsche Presse-Agentur verifiziert hat, ist zu sehen, wie mehrere Vermummte in Einsatzkleidung eine Person gewaltsam zu Boden bringen und versuchen, diese zu fixieren. Offenkundig handelt es sich dabei um Alex Pretti. Am Ende wird er von acht Einsatzkräften umringt.
Dann fallen Schüsse, dem Ton nach sind es etwa zehn. Es kann sein, dass verschiedene Personen schießen, eindeutig ist das den Aufnahmen nicht zu entnehmen. Auch als die Person regungslos am Boden liegt, schießt mindestens einer der Vermummten weiter auf sie. Zur Frage der möglichen Bewaffnung des Mannes kann man anhand der von dpa überprüften Videos keine Aussage treffen.
