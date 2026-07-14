Diesmal erschießen ICE-Polizisten einen 25-jährigen Kolumbianer im Bundesstaat Maine. Es ist der zweite Tote innerhalb einer Woche. Nun soll die Einwanderungsbehörde vorläufig auf Autokontrollen verzichten.

Anwohner eilten auf die Straße, als sie am Montagmorgen Schüsse hörten. Später berichteten sie, Polizisten der Einwanderungsbehörde ICE hätten einen blutüberströmten Körper aus einem Auto gezerrt. In der Nähe sei eine Frau auf die Knie gesunken und habe geschrien, neben ihr ein Mädchen – die Frau und das Kind des Getöteten.