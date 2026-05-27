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USAWie ICE versucht, unter dem Radar zu bleiben

Lesezeit: 4 Min.

Vor einigen Tagen kam es vor einem Abschiebegefängnis in Newark, New Jersey, zu Zusammenstößen zwischen Protestierenden und ICE-Agenten.
Vor einigen Tagen kam es vor einem Abschiebegefängnis in Newark, New Jersey, zu Zusammenstößen zwischen Protestierenden und ICE-Agenten. David Dee Delgado/Reuters

ICE ist aus dem Fokus der Öffentlichkeit verschwunden. Hat die US-Regierung ihre Migrationspolitik geändert? Oder agiert die Einwanderungsbehörde inzwischen einfach nur diskreter?

Von Charlotte Walser, Washington

Der Song ist erst ein paar Monate alt und schon ein Klassiker. Bruce Springsteen hat „Streets of Minneapolis“ am 24. Januar geschrieben – an dem Tag, an dem Alex Pretti erschossen wurde. Zwei Wochen vorher war Renée Good getötet worden. Springsteens Lied handelt von „Trumps Schlägertruppen“ und vom Widerstand dagegen. „Wir werden uns an die Namen jener erinnern, die auf den Straßen von Minneapolis starben“, singt Springsteen. Um die Behörden, die Springsteen Schlägertruppen nennt, scheint es jedoch ruhig geworden zu sein.

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Die Bilder von uniformierten ICE-Trupps, die Migranten in den USA festnehmen, gehen um die Welt. Was sie nicht zeigen, sind der Schrecken und die Verzweiflung der betroffenen Familien in den Monaten danach. Die Geschichte einer Verhaftung – und wie es danach weiterging.

SZ PlusVon Nicola Meier

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