Ein Gerichtstermin des Sohns von US-Präsident Joe Biden im Bundesstaat Delaware endete ergebnislos. US-Medien berichteten, die Richterin in Wilmington habe den vorgelegten Deal zwischen Hunter Biden und der Staatsanwaltschaft nicht abgesegnet und Änderungen verlangt. Beide Seiten müssen erneut vor Gericht erscheinen. Hunter Biden werden nach mehrjährigen Ermittlungen Steuerdelikte in zwei Fällen zur Last gelegt und ein Waffenrechtsverstoß. Laut Staatsanwaltschaft erklärte sich Hunter Biden im Juni bereit, sich bei den Steuervergehen schuldig zu bekennen und beim Waffendelikt eine Vereinbarung zu treffen, um einen Prozess abzuwenden. Das Gericht muss das absegnen. Dafür war am Mittwoch die Anhörung angesetzt.