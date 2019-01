24. Januar 2019, 18:51 Uhr USA Hoffen auf Brüche im Eis

Der Shutdown zeigt immer ernstere Folgen. Immerhin gibt es Anzeichen dafür, dass die Gesprächsbereitschaft wächst.

Von Alan Cassidy, Washington

Zumindest das wäre also geklärt. Mehr als eine Woche lang stritten Donald Trump und Oppositionsführerin Nancy Pelosi darüber, ob der Präsident die für den 29. Januar vorgesehene Rede zur Lage der Nation trotz des Shutdowns halten könne. Diese findet traditionell im Saal des Repräsentantenhauses statt. Pelosi ist die Sprecherin des Hauses - und damit so etwas wie die Türsteherin. Ohne ihre Einladung darf der Präsident dort nicht auftreten. Trump versuchte einiges, um an ihr vorbeizukommen, noch am Mittwoch kündigte er in einem Schreiben an, trotzdem im Kapitol auftauchen zu wollen. Doch in der Nacht auf Donnerstag lenkte er ein: "Ich werde die Ansprache halten, wenn der Shutdown vorüber ist", twitterte er.

Die Demokraten feierten dies als Sieg Pelosis über Trump. Doch von all den Problemen, die die anhaltende Haushaltssperre mit sich bringt, ist die ordnungsgemäße Durchführung dieser Rede wohl noch das kleinste. Ob das mit viel Pomp inszenierte, aber letztlich eher inhaltsleere Ritual rechtzeitig stattfindet oder nicht: Es dürfte den meisten Amerikanern egal sein. Landesweit steigt der Frust darüber, dass weite Teile der Regierung auch nach 34 Tagen noch geschlossen sind, weil Trump auf 5,7 Milliarden Dollar für den Bau einer Grenzmauer besteht, die ihm der Kongress nicht geben will. Und in das Mitgefühl angesichts der Situation Hunderttausender Staatsangestellter, die ohne Gehalt auskommen müssen, mischt sich zunehmend Sorge - etwa um die Sicherheit des Flugverkehrs.

Bislang sehen die meisten Bürger die Verantwortung für den Shutdown beim Präsidenten

So warnten die Gewerkschaften der Fluglotsen, Piloten und Flugbegleiter in einer Stellungnahme, dass das Risiko von Unfällen dramatisch zunehme, wenn der Shutdown noch länger dauere. Bereits heute könne die Flugsicherheit nur dadurch gewährleistet werden, dass Fluglotsen Überstunden leisteten. Die Haushaltssperre habe zur Folge, dass sich die Ausfälle häuften. Es drohe der Punkt zu kommen, "an dem das ganze System auseinanderbricht", heißt es in der Mitteilung vom Mittwoch. Bislang sehen die meisten Amerikaner die Verantwortung für den Shutdown bei Trump. Laut einer von der Nachrichtenagentur AP in Auftrag gegebenen Umfrage ist die Zustimmungsrate des Präsidenten innerhalb eines Monats von 42 auf 34 Prozent gesunken.

Beenden kann die verfahrene Situation am ehesten der Senat. Dort waren für Donnerstag zwei Abstimmungen vorgesehen, eine über einen Gesetzesentwurf der Republikaner, eine über einen Entwurf der Demokraten. Jener der republikanischen Mehrheit entsprach dem Plan, den Trump am vergangenen Wochenende vorgestellt hatte. Demnach wäre ein Teil der in den USA lebenden illegalen Einwanderer drei Jahre lang vor einer Abschiebung geschützt, wenn der Kongress im Gegenzug die 5,7 Milliarden Dollar für die Mauer freigibt. Der Vorschlag der Demokraten sah vor, die Regierung bis zum 8. Februar vorübergehend zu öffnen, um so ein Zeitfenster für eine Debatte über die Grenzsicherung zu schaffen. Ohne geöffnete Regierung keine Verhandlungen: Das ist die Linie der Demokraten.

Keine der Parteien rechnete damit, dass sie die benötigten 60 von 100 Stimmen für ihren Vorschlag zusammenbringen würde. Doch die Abstimmungen könnten hoffentlich "Brüche im Eis" sein, wie es das Wall Street Journal nannte, ein Zeichen dafür, dass beide Seiten zu ernsthaften Gesprächen bereit sind. Darauf deutet auch eine Absichtserklärung hin, an der die Demokraten im Repräsentantenhaus arbeiten. Darin wollen sie sich nach Medienberichten dazu verpflichten, bis zu 5,7 Milliarden Dollar für zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen zu veranschlagen - nicht für eine Mauer, sondern für Grenzwächter, Drohnen, Sensoren und andere Mittel. Damit wolle man zeigen, dass man Trumps Forderung nicht einfach ablehne, sondern ihr etwas Eigenes entgegensetze, sagte der demokratische Abgeordnete John Yarmuth.

Nicht nur die Demokraten kritisieren Trumps Beharren auf einer Grenzmauer. Auch unter Anti-Einwanderungs-Aktivisten gibt es Stimmen, die finden, der Präsident habe sich verrannt. Wie das Online-Magazin Politico berichtet, versucht derzeit die Organisation NumbersUSA, Hardliner der Republikaner davon zu überzeugen, den Haushaltsstreit lieber dazu zu benutzen, um die legale Migration zu begrenzen. Lieber als eine Mauer sähen diese Kreise eine Einschränkung der Möglichkeiten des Familiennachzugs und ein Ende der Vergabe von Greencards nach dem Lotterieprinzip. "Wir sind ein bisschen frustriert, dass sich stattdessen alles um Mauern und Zäune dreht", sagte ein Vertreter der Organisation.