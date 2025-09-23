Das Gegenteil von gut ist gut gemeint: Am Freitag verkündete die US-Regierung, dass sogenannte H-1B-Visa für hochqualifizierte Einwanderer von Sonntag an 100 000 US-Dollar pro Jahr kosten werden, die Gebühr ist damit etwa 60-mal so hoch wie bisher. Das löste teilweise heftige Reaktionen aus, hauptsächlich in Indien, wo 71 Prozent dieser in den USA arbeitenden Fachkräfte herkommen.
Wenn das Visum plötzlich 100 000 Dollar kostet
Die Trump-Regierung erhöht die Gebühren für eine Aufenthaltserlaubnis für Hochqualifizierte um fast das 60-Fache. Das ist ein Schlag für Programmierer, Ingenieure und Wissenschaftler aus Indien – vor allem aber für die Tech-Konzerne in den USA.
