USAWenn das Visum plötzlich 100 000 Dollar kostet

Lesezeit: 3 Min.

Mehr als 70 Prozent der hochqualifizierten ausländischen Fachkräfte in den USA kommen aus Indien.
Mehr als 70 Prozent der hochqualifizierten ausländischen Fachkräfte in den USA kommen aus Indien. (Foto: Dado Ruvic/REUTERS)

Die Trump-Regierung erhöht die Gebühren für eine Aufenthaltserlaubnis für Hochqualifizierte um fast das 60-Fache. Das ist ein Schlag für Programmierer, Ingenieure und Wissenschaftler aus Indien – vor allem aber für die Tech-Konzerne in den USA.

Von David Pfeifer, Bangkok

Das Gegenteil von gut ist gut gemeint: Am Freitag verkündete die US-Regierung, dass sogenannte H-1B-Visa für hochqualifizierte Einwanderer von Sonntag an 100 000 US-Dollar pro Jahr kosten werden, die Gebühr ist damit etwa 60-mal so hoch wie bisher. Das löste teilweise heftige Reaktionen aus, hauptsächlich in Indien, wo 71 Prozent dieser in den USA arbeitenden Fachkräfte herkommen.

