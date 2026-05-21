Der US-Bundesstaat Tennessee hat die Hinrichtung eines Häftlings abgesagt, der im Zusammenhang mit drei Morden aus dem Jahr 1994 zum Tode verurteilt worden war. Das Justizministerium des US-Bundesstaates teilte am Donnerstag in einer Erklärung mit, dass es dem medizinischen Personal in einem Gefängnis in Nashville nach mehreren Versuchen nicht gelungen sei, eine „geeignete Vene“ für die Verabreichung der tödlichen Medikamente zu finden. Das berichtet die New York Times. Die Anwälte des Mannes hatten in Eilanträgen um eine Verschiebung der Hinrichtung gebeten.

Der Fall des zu Tode verurteilten Häftlings hatte bereits Aufmerksamkeit erregt, weil seine Anwälte argumentierten, er sei zu Unrecht verurteilt worden. Die Bürgerrechtsorganisation „American Civil Liberties Union“ hatte erklärt, er wäre der erste Mensch seit mehr als einem Jahrhundert gewesen, der hingerichtet worden wäre, nachdem er sich vor Gericht selbst verteidigt hatte. In einem Gnadengesuch schrieben die Anwälte, er leide unter psychischen Erkrankungen, die „sein Verständnis seiner rechtlichen Lage und seiner bevorstehenden Hinrichtung beeinträchtigen“.

Laut New York Times hatten in den letzten Jahren mehrere US-Bundesstaaten Hinrichtungen abgesagt, weil die Scharfrichter bei der Vollstreckung der Todesstrafe keine Vene finden konnten.