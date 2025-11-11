Mit acht Helfern aus der Opposition setzen die Republikaner im Senat den Haushalt durch. Das dürfte bald den Shutdown beenden, freut Donald Trump – und schürt Streit bei den Demokraten.

Diese Tage sind jetzt wieder ganz nach Donald Trumps Geschmack, die Woche hätte für ihn kaum besser beginnen können. Am Sonntag kam er vom üblichen Golfwochenende in Florida zurück, beim Anflug auf Washington flog die Air Force One diesmal im Tiefflug über das Football-Stadion der Commanders. Seinen Jumbo betrifft das Chaos an den Flughäfen ja nicht. Unten auf der Erde helfen ihm ein paar Demokraten dabei, mit dem längsten Shutdown der US-Geschichte fertigzuwerden.