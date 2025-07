Lange wurde über das „One Big Beautiful Bill“ gestritten. Ein Gesetz, mit dem Steuern dauerhaft gesenkt und Sozialleistungen gekürzt werden, und die Schulden steigen. Zum Unabhängigkeitstag will der Präsident das Gesetz nun unterzeichnen. Es dürfte das Leben vieler Amerikaner verändern.

Von Peter Burghardt, Washington

Nach einer weiteren Marathonsitzung ist der US-Kongress nun also Donald Trumps Wünschen gefolgt und hat seinen Haushalt gebilligt, sein „One Big Beautiful Bill“. So nennt der Präsident seinen ebenso teuren wie umstrittenen Finanzierungsplan, am frühen Donnerstagnachmittag Ostküstenzeit gewann er in Washington auch die finale Abstimmung. Mit 218:214 Stimmen setzten sich die Republikaner im Repräsentantenhaus durch, nur zwei Parteifreunde fielen aus der Reihe und stimmten nicht zu. An diesem Freitag, dem amerikanischen Unabhängigkeitstag, will Trump das Ergebnis, Amerika und sich selbst bombastisch feiern.