Das von der US-Regierung verhängte Einreiseverbot wegen angeblicher Zensur amerikanischer Online-Plattformen betrifft auch die Leiterinnen der deutschen Organisation Hate Aid, die sich gegen Hass im Netz engagiert. Betroffen sind die beiden Geschäftsführerinnen Anna-Lena von Hodenberg und Josephine Ballon, wie das US-Außenministerium mitteilte. Für ihren Einsatz gegen digitale Gewalt war von Hodenberg im Oktober mit dem Bundesverdienstorden ausgezeichnet worden.

Josephine Ballon 2024 beim SZ-Digitalgipfel in München. (Foto: Leonhard Simon)

Viel zu lange hätten „Ideologen in Europa organisiert versucht, amerikanische Plattformen zur Unterdrückung ihnen missliebiger amerikanischer Ansichten zu zwingen“, behauptete US-Außenminister Marco Rubio auf der Plattform X.

Die Trump-Regierung werde diese ungeheuerlichen Akte der Zensur aus dem Ausland nicht länger dulden. „Führenden Persönlichkeiten des globalen Zensur-Industriekomplexes“ solle die Einreise in die USA verweigert werden.