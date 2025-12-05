Zu sagen, alle Sorgen der Harvard-Universität seien zusammen mit dem Herbstlaub verflogen, wäre sicherlich übertrieben. Das College-Football-Team von Harvard hat zum Beispiel sein prestigeträchtiges Derby gegen Yale verloren. Außerdem klagen Teile der Studentenschaft darüber, dass es auf ihrem Campus in Cambridge, Massachusetts, besonders schwer sei, sich zu amüsieren – und meinen damit offenbar, dass der Zugang zu Alkohol zu streng reglementiert sei.
USAHarvard lebt! Noch
Gemessen daran, wie sehr sich der US-Präsident für die Zerstörung der ältesten amerikanischen Universität eingesetzt hat, wirkt das Campusleben erstaunlich intakt. Doch manche fürchten: Das könnte sich jederzeit ändern.
Von Boris Herrmann, Cambridge
