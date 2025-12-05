Zum Hauptinhalt springen

USAHarvard lebt! Noch

Lesezeit: 4 Min.

In Harvard läuft der Betrieb trotz der Attacken aus Washington derzeit weiter.
In Harvard läuft der Betrieb trotz der Attacken aus Washington derzeit weiter. (Foto: Charles Krupa/AP)

Gemessen daran, wie sehr sich der US-Präsident für die Zerstörung der ältesten amerikanischen Universität eingesetzt hat, wirkt das Campusleben erstaunlich intakt. Doch manche fürchten: Das könnte sich jederzeit ändern.

Von Boris Herrmann, Cambridge

Zu sagen, alle Sorgen der Harvard-Universität seien zusammen mit dem Herbstlaub verflogen, wäre sicherlich übertrieben. Das College-Football-Team von Harvard hat zum Beispiel sein prestigeträchtiges Derby gegen Yale verloren. Außerdem klagen Teile der Studentenschaft darüber, dass es auf ihrem Campus in Cambridge, Massachusetts, besonders schwer sei, sich zu amüsieren – und meinen damit offenbar, dass der Zugang zu Alkohol zu streng reglementiert sei.

Zur SZ-Startseite

Pressefreiheit
:Eine Prangerliste für Journalisten

Trumps Presseabteilung stellt neuerdings die „Mediensünder der Woche“ zur Schau – und greift in einem weiteren, erschreckenden Schritt die unabhängige Berichterstattung in den USA an.

SZ PlusVon Peter Burghardt

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite