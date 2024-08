Das Wahlkampfteam von US-Vizepräsidentin Kamala Harris lehnt das von Ex-Präsident Donald Trump für den 4. September vorgeschlagene TV-Duell ab. Harris teilte am Samstag mit, sie werde an der ursprünglich geplanten Debatte teilnehmen. Diese ist für den 10. September terminiert. „Ich werde am 10. September dort sein, so wie er zugesagt hat. Ich hoffe, ihn dort zu sehen“, schrieb Harris auf X. Harris' Sprecher Michael Tyler sagte, ihre Kampagne sei gerne bereit, über eine weitere Debatte nach dem 10. September zu sprechen, „auf die sich beide Teams bereits geeinigt haben.“