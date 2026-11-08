In der „Thronfolge“ steht er an zweiter Stelle: Fallen der Präsident und der Vizepräsident aus, rückt der „Speaker of the House“ nach. So sieht es die US-Verfassung vor. Der Speaker ist der Präsident des Repräsentantenhauses und damit eine der wichtigsten Figuren auf dem politischen Parkett. Er leitet die Sitzungen des Plenums. Er entscheidet, welche Geschäfte zur Abstimmung kommen. Und er führt seine Fraktion an.

In den kommenden Wochen werden die Demokraten bestimmen, wer am 3. Januar zur Wahl antritt. Aller Voraussicht nach wird es Hakeem Jeffries sein, der 56-jährige New Yorker, der bisher Minderheitsführer war. Seine Kandidatur teilte er den Abgeordneten der Demokraten bereits am Tag nach der Wahl per Brief mit. Wird Jeffries gewählt, vertritt er die Mehrheitspartei auch gegenüber dem Weißen Haus.

Der Umgang mit dem Weißen Haus wird für Jeffries zur Gratwanderung

Donald Trump hat zwar Bereitschaft zur Zusammenarbeit signalisiert. Er hat aber auch angekündigt, von seinem Vetorecht Gebrauch zu machen. Und er hat kurz nach den Wahlen entschieden, Stephen Miller zum Stabschef zu machen – den Vordenker einer radikal rechten Politik mit drastischen Maßnahmen gegen Einwanderer. Miller wird auch Jeffries’ Ansprechpartner im Weißen Haus sein.

Für den „Speaker of the House“ wird die Zusammenarbeit mit der Regierung zur Gratwanderung, mit Miller erst recht. Im vergangenen Sommer geriet Jeffries parteiintern in die Kritik, weil er sich mit Trumps Schwiegersohn und Berater Jared Kushner zu einem vertraulichen Gespräch getroffen hatte. Der Demokrat verteidigte dieses Treffen. Dem TV-Sender CNN sagte er: „Wir haben die Verantwortung, Probleme zu lösen, und manchmal bedeutet das, sich mit Leuten von der anderen Seite des politischen Spektrums zu treffen.“

Auch in der Rolle als Speaker wird Jeffries wohl einen pragmatischen Weg suchen. Schon während Trumps erster Amtszeit hatte er mit den Republikanern zusammengearbeitet, im Rahmen einer Strafrechtsreform. Er hat allerdings auch Erfahrung mit Konfrontation: 2020 vertrat er im Amtsenthebungsverfahren gegen Trump die Anklage.

Ein Impeachment gegen Trump hat für ihn keine Priorität

In der Partei gehen die Meinungen zum Umgang mit dem Weißen Haus und den Prioritäten auseinander. Im Wahlkampf hatten die Demokraten versprochen, das Leben der Wählerinnen und Wähler bezahlbarer zu machen. Sie stellten auch in Aussicht, die Trump-Regierung zur Rechenschaft zu ziehen.

Jeffries sagte nun dem TV-Sender MS Now, diese beiden Dinge würden sich nicht ausschließen. Gleichzeitig machte er aber klar, dass ein neues Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump für ihn keine Priorität habe: „Die Amerikaner wollen nicht, dass wir uns rächen. Sie wollen, dass wir in ihrem Namen etwas erreichen.“

Ein Amtsenthebungsverfahren wäre mit viel Spektakel verbunden, würde aber zu nichts führen: Für eine Amtsenthebung ist im Senat eine Zweidrittelmehrheit nötig. Jeffries ist deshalb der Ansicht, die Partei sollte die Zeit bis zu den nächsten Präsidentschaftswahlen in zwei Jahren sinnvoller nutzen. So, dass sie konkrete Ergebnisse vorweisen kann.

Er will auf das Erbe der USA als Einwanderungsnation pochen

Im Brief zu seiner Kandidatur als Speaker fasste Jeffries seine Ziele unter drei Punkten zusammen: 1. Das Leben bezahlbarer machen, 2. die Regierung zur Rechenschaft ziehen, 3. zu amerikanischen Werten zurückkehren. In den ersten 100 Tagen will er die Kürzungen bei der staatlichen Gesundheitsversicherung rückgängig machen, die Steuergutschriften für die Krankenversicherung wieder einführen, Trumps Zölle abschaffen und ein Ende des Kriegs gegen Iran erzwingen. Jeffries will außerdem die „beispiellose Korruption“ untersuchen und – unter dem Stichwort „amerikanische Werte“ – auf die Rechtsstaatlichkeit und das Erbe der USA als Einwanderungsnation pochen.

Das geht nicht allen weit genug. Der linke Flügel der Partei sieht nach dem Erdrutschsieg eine Chance für große Veränderungen, etwa eine staatliche Krankenversicherung für alle. Manche wollen auch die Einwanderungsbehörde ICE abschaffen, deren Aktionen Miller vorantreibt. Am Tag nach den Midterms sagte der Abgeordnete Greg Casar, ein Vertreter des linken Flügels, bei dieser Wahl sei es ganz klar nicht darum gegangen, lediglich zum alten Status quo zurückzukehren.

Jeffries ist sich dieser Erwartung bewusst. In einem Interview mit CNN sagte er: „Die Amerikaner sind zu Recht frustriert. Sie wollen Umbrüche, sie wollen dramatische Veränderungen.“ Als moderater Demokrat will er aber eine Politik vermeiden, die Wechselwähler in zwei Jahren wieder zu den Republikanern treiben könnte.

Die linke Basis sieht ihn als Vertreter des Establishments

Schon vor den Zwischenwahlen bildeten die Demokraten Arbeitsgruppen, die Wege finden sollen, um die Kosten für Benzin, Lebensmittel oder Wohnen zu senken. Sie werden von jeweils zwei Demokraten geleitet, von denen einer dem linken Flügel der Partei und der andere der Mitte angehört. Jene, die Jeffries als idealen Speaker betrachten, sehen genau darin seine Stärke. Sie beschreiben ihn als geschickten Strategen und als Pragmatiker, der den Konsens sucht. Die Kritiker zweifeln, dass Jeffries’ zurückhaltender, vorsichtiger Stil das ist, was jetzt nötig ist. Aus ihrer Sicht ist er zu zögerlich und zu risikoscheu.

Für linke Grassroots-Bewegungen ist Jeffries eindeutig der Falsche. Innerhalb von kurzer Zeit haben mehr als eine halbe Million Menschen eine Online-Petition unterzeichnet, die eine „offene Wahl“ für die Position fordert. „Wir sind der Meinung, dass der Sprecher die demokratischen Wähler vertreten sollte, nicht nur das demokratische Establishment“, steht in der Petition.

Die Gegnerinnen und Gegner werfen Jeffries politische und finanzielle Verbindungen zu Unternehmen und einflussreichen proisraelischen Lobbyorganisationen vor. Jeffries gehört zu den dezidierten Unterstützern Israels; der linke Flügel kritisiert Israel für sein Vorgehen in Gaza und stellt die Militärhilfe infrage.

Als Teenager schrieb er Rap-Texte

Sollte Jeffries am 3. Januar gewählt werden, wäre er der erste schwarze Speaker des Repräsentantenhauses. Aufgewachsen ist er in Brooklyn als Sohn einer Sozialarbeiterin und eines Suchtberaters. Sein jüngerer Bruder Hasan Kwame Jeffries sagte in einem Interview, Hakeem liebe den Schlagabtausch. Sie hätten im gemeinsamen Kinderzimmer oft bis in die Nacht hinein diskutiert – erst über Sport, später über Malcolm X, Martin Luther King Jr. und Politik.

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Heute bezeichnet Hakeem Jeffries den Bürgerrechtsaktivisten John Lewis als eines seiner größten Vorbilder. Bekannt ist auch, dass er Hip-Hop liebt. Als Teenager füllte Jeffries Notizbücher mit selbstverfassten Rap-Texten. Dieser Moment in der Geschichte erinnere ihn an den Song „Sky’s the Limit“ von The Notorious B.I.G., sagte er kürzlich dem TV-Sender MS Now. Es gehe darum, Beharrlichkeit zu zeigen, um die turbulenten Zeiten zu überstehen.

Jeffries studierte Jura an der New York University. Nach einer kurzen Tätigkeit als Unternehmensanwalt stieg er in die lokale Politik ein. 2012 wurde er ins Repräsentantenhaus gewählt. Zehn Jahre später trat er die Nachfolge von Nancy Pelosi an, der langjährigen Vorsitzenden der Demokraten im Repräsentantenhaus. In den kommenden zwei Jahren könnte er nun zum entscheidenden Gegenspieler von Donald Trump und Stephen Miller werden.