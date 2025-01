Die US-Regierung von Präsident Joe Biden hat am Montag die Zahl der Häftlinge im umstrittenen Gefangenenlager Guantanamo Bay auf Kuba drastisch reduziert. Wie das US-Militär mitteilte, wurden elf Häftlinge jemenitischer Herkunft an Oman überstellt. Damit verblieben nur noch 15 Gefangene in der Einrichtung. Die Verlegung folgt Bemühungen der Regierung Biden, das Gefangenenlager in den letzten Tagen seiner Amtszeit noch aufzulösen. Das Gefangenenlager wurde am 11. Januar 2002 unter dem damaligen Präsident George W. Bush eröffnet, um Terrorverdächtige im Rahmen des sogenannten Kriegs gegen den Terror festzuhalten. Auf seinem Höhepunkt im Jahr 2003 beherbergte es etwa 680 Gefangene.