27. September 2018, 18:55 Uhr USA Gut gelaunt in die Isolation

Charmeur und Plaudertasche: Donald Trump in New York.

Mit einer denkwürdigen Pressekonferenz endet Trumps Besuch bei den UN. Kritik etwa an seiner Iran-Politik lässt er einfach abperlen.

Von Christian Zaschke, New York

US-Präsident Donald Trump ist seit Donnerstag wieder in Washington und geht den Regierungsgeschäften nach, aber in New York wirkt sein dreitägiger Auftritt bei der 73. UN-Vollversammlung noch nach. Am Mittwochabend verabschiedete er sich mit einer gut 80-minütigen Pressekonferenz, während der er sich als Conférencier und Entertainer präsentierte, als Charmeur und Angeber, als Plaudertasche und Quasselstrippe. Es war, als trete der ehemalige Reality-TV-Star in seiner eigenen Fernsehshow auf, die zum Inhalt hat, dass Trump sich zu Fragen der Zeit äußert und nebenbei den ein oder anderen Schwank aus seinem Leben zum Besten gibt. Dass da der Präsident der Vereinigten Staaten am Rednerpult stand - man musste sich hin und wieder in den Arm kneifen, um sich zu vergewissern, dass man nicht in einem bizarren Traum feststeckte.

Für Trump war sein Besuch bei den Vereinten Nationen selbstverständlich ein umfassender Erfolg. Er hat Iran ausführlich beschimpft, eher im Vorbeigehen bemerkt, dass er den israelisch-palästinensischen Konflikt bald lösen werde und dabei eine Zwei-Staaten-Lösung bevorzuge, er hat den nordkoreanischen Diktator Kim Jong-un mit Lob überschüttet und dem bolivianischen Präsidenten Evo Morales höflich gedankt, nachdem dieser ihn am Mittwoch bei einer Sitzung des Weltsicherheitsrats auf bemerkenswert unfreundliche Weise geschmäht hatte. Morales hatte gesagt, den USA könnten Menschenrechte und Gerechtigkeit nicht egaler sein, was an Trump abperlte. Es wirkte, als habe er gerade nicht zugehört oder sich gefragt, wer wohl dieser erregte Mann sein könnte, der da auf Spanisch vor sich hinredete.

Es focht Trump auch nicht weiter an, dass selbst engste Verbündete ihm im Sicherheitsrat widersprachen, offen auf der ganz großen Bühne. Dass Trump aus dem Atomabkommen mit Iran ausgestiegen ist, verurteilten im Sicherheitsrat nicht nur zum Beispiel die Vertreter Perus, der Elfenbeinküste und Kasachstans, sondern eben auch Frankreich und Großbritannien. Die britische Premierministerin Theresa May, die sich sonst hütet, auch nur ein kritisches Wort über Trump zu verlieren, sagte, das Atomabkommen sei das beste Mittel, um zu verhindern, dass Iran Atomwaffen entwickele. Der französische Präsident Emmanuel Macron, mit dem sich Trump so gerne Wettbewerbe im Händeschütteln liefert, legte dar, dass eine Politik der Sanktionen gegenüber Iran falsch sei. Das sagte er unmittelbar nachdem Trump verkündet hatte, die USA würden bald wieder Sanktionen gegen Iran verhängen. Der amerikanische Präsident hatte nicht Iran isoliert, was seine Absicht gewesen war, sondern sich selbst.

"Könntet ihr euch vorstellen, ihr hättet mich nicht?", fragt Trump die versammelte Weltpresse

Das tat seiner guten Laune jedoch keinerlei Abbruch. Als er danach gefragt wurde, was er darüber denke, dass er am Dienstag bei seiner Rede vor der Vollversammlung ausgelacht wurde, versetze er heiter: "Die Leute haben nicht über mich gelacht, sondern mit mir. Sie hatten eine gute Zeit. Wir haben das gemeinsam gemacht." Wie so oft hat Trump auch in diesem Fall eine exklusive Sicht auf die Dinge. In Wahrheit hatte das Plenum ihn ausgelacht, weil er allzu plump mit seinen vermeintlichen Erfolgen geprahlt hatte.

Zwischendurch hatte Trump noch schnell China vorgeworfen, die Kongresswahlen im November manipulieren zu wollen, und zwar, um ihm zu schaden, weil er das Land als erster US-Präsident in Handelsfragen konfrontiere. Der chinesische Außenminister Wang Yi stritt das energisch ab, was Trump vielleicht zur Kenntnis nahm, vielleicht aber auch nicht. Beweise für seine Behauptung legte Trump nicht vor. Er ließ die Anschuldigung einfach mal im Raum stehen.

Nachdem Trump am Mittwoch eine Stunde lang Fragen von Reportern beantwortet hatte, hielt er kurz inne, seufzte zufrieden und sagte: "Ich könnte das den ganzen Tag machen. Sollen wir noch ein bisschen weitermachen? Mir macht's nichts aus." Wenig später blickte er versonnen in den vollen Saal, er war, das spürte man, in diesem Moment ganz bei sich. Voller Anteilnahme fragte er die versammelte Weltpresse: "Könntet ihr euch vorstellen, ihr hättet mich nicht?"