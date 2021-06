Beim ersten Zusammentreffen in Cornwall dominierten Freundlichkeiten - bevor beim G-7-Gipfel hart verhandelt wird: US-Präsident Biden will Großbritanniens Premier Johnson in der Nordirlandfrage offenbar unter Druck setzen.

Von Michael Neudecker, London

Die Geschichte mit dem splitternackten Churchill ist schon oft erzählt worden, es ist ja auch eine gute Geschichte: Zu Beginn des zweiten Weltkriegs flog der damalige britische Premierminister nach Washington, um seine enge Beziehung mit dem US-Präsidenten Franklin Roosevelt zu untermauern, und als Roosevelt eines Morgens Churchill in der Gäste-Suite des Weißen Hauses besuchte, trat der gerade aus dem Badezimmer, so, wie man gelegentlich aus dem Badezimmer tritt. Roosevelt wollte gehen, doch Churchill soll ihn gebeten haben zu bleiben, verbunden mit dem Hinweis: "Der Premierminister von Großbritannien hat vor dem Präsidenten der Vereinigten Staaten nichts zu verbergen."

Politik ist ein hartes Geschäft, es geht um Interessen, Abwägungen, Auseinandersetzungen, aber das Leben wäre langweilig ohne Anekdoten, und deshalb sind es auch Geschichten wie diese, die mit den Rahmen boten für das erste Aufeinandertreffen der aktuellen Führungskräfte beider Nationen, Boris Johnson und Joe Biden, am späten Donnerstagnachmittag in Cornwall. Die Beziehungshistorie zwischen britischen Premierministern und US-Präsidenten ist ja nicht nur politisch relevant, eine zwischen zwei mächtigen Nationen, deren gewichtige Rolle auf der Weltkarte keiner weiteren Erklärung bedarf. Sondern auch eine voller kurioser, mitunter peinlicher Momente.

Als Barack Obama 2009 zum G-20-Gipfel nach London kam, brachte er Gordon Brown als Geschenk eine DVD-Box mit Filmen mit, was nicht wegen der Filme selbst für Erheiterung sorgte, sondern wegen der DVDs, die sich auf britischen Wiedergabegeräten gar nicht abspielen ließen. Beim zweiten G-20-Gipfel desselben Jahres berichteten mehreren Medien, Obama habe fünf Gesuche Browns um ein bilaterales Treffen ins Leere laufen lassen, ehe die beiden nach dem Abendessen doch kurz miteinander gesprochen hätten, und zwar in der Küche, auf dem Weg nach draußen. Als Tony Blair 2001 George W. Bush traf und gefragt wurde, was die beiden Leader denn gemeinsam hätten, antwortete er: "Nun, wir benutzen beide Colgate-Zahnpasta."

Dabei ist die Rolle der USA in der britischen Geschichte nicht zu unterschätzen, und das ist nun eines der Themen, die Johnson und Biden in diesen Tagen des G-7-Gipfels in Cornwall begleiten werden, neben Großthemen wie der Pandemiebewältigung, der Impfstoffverteilung und dem Umgang mit der Klimakrise. Nach dem Treffen zwischen Biden und Johnson und ihren Ehefrauen Carrie Johnson und Jill Biden stand dafür ein etwa einstündiges Einzelgespräch auf dem Programm, ehe Biden am Abend wieder in sein Hotel zurückkehren sollte. Am Sonntag dann besuchen die Bidens die Queen.

Kein Ultimatum des Manns aus Washington, er will "seine tiefe Überzeugung" ausdrücken

Biden werde Johnson im Gespräch, hieß es vor dem Treffen, in der Nordirlandfrage unter Druck setzen, wenngleich das in Diplomatensprache natürlich anders klingt. Jack Sullivan, US-Sicherheitsberater, sagte während des Flugs nach Großbritannien zu den mitgereisten Journalisten in der Air Force One, Präsident Biden werde kein Ultimatum oder dergleichen stellen, vielmehr werde er "lediglich seine tiefe Überzeugung zum Ausdruck bringen, dass wir dieses Übereinkommen bewahren müssen". Gemeint ist das Karfreitagsabkommen, das 1998 die jahrzehntelange Gewalt in Nordirland beendete.

Im Wesentlichen ging es damals darum, wie der Konflikt zwischen den Unionisten und Republikanern beendet werden kann; die Unionisten kämpften für die Treue zur britischen Krone, die Republikaner für ein unabhängiges Irland, die Unionisten waren überwiegend Protestanten, die Republikaner Katholiken. Die Verhandlungen waren schwierig, zu viel war schon gekämpft worden, zu viele Bomben waren explodiert, zu viele Menschen gestorben. Nach zwei Jahren Reden und Ringen stand eine dezentrale, nordirische Regierung, die innerhalb der Zugehörigkeit zum Vereinigten Königreich ein paar Entscheidungsfreiheiten bekam. Der Verhandlungsführer war George Mitchell: ein US-Diplomat.

Joe Biden wiederum betont seine irischen Wurzeln gerne, seine Ur-Ur-Großeltern kommen aus Irland, was seinen Einsatz für das Bewahren des Friedens auf der irischen Insel nur noch glaubwürdiger erscheinen lässt. Dass dieser Frieden in Gefahr sein könnte, hängt mit dem Brexit, genauer dem Nordirland-Protokoll zusammen, das den Austausch von Waren zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich regeln soll - darin ist verfügt, dass zwischen Nordirland und Irland keine Zollkontrollen stattfinden sollen, was die Grenze de facto in die irische See verschob. Die daraus entstandenen Spannungen in Nordirland, aber auch zwischen dem Königreich und der EU, nimmt Washington mit Sorge zur Kenntnis. Boris Johnson will sich davon nicht beirren lassen, wieso auch, er ist schließlich Boris Johnson: Er habe "keine Sorge", sagte er kurz nach seinem Eintreffen in Cornwall, dass die gegenwärtigen Spannungen im irisch-nordirischen Konflikt den G-7-Gipfel überschatten könnten, man werde sicherlich einen Kompromiss finden. Es wäre allerdings nicht das erste Mal, dass Themen, die aus dem Brexit resultieren, andere überlagern.

Beim Aufeinandertreffen der Eheleute Biden und Johnson lobte Biden zunächst die Gegend ("umwerfend, ich will gar nicht mehr nach Hause") und die beiden Ehefrauen ("wir haben beide deutlich über unserer Liga geheiratet"), noch mehr aber fiel Jill Biden auf, besser gesagt: ihre Jacke. Auf dem Rücken stand groß "LOVE". Auf die Frage, was das zu bedeuten habe, sagte Jill Biden, nun, es sei eine globale Konferenz, und da sei es doch wichtig, dass man ein "sense of unity" zeige, sinngemäß: ein Gefühl der Einigkeit.