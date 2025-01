Von Peter Burghardt

Offiziell ist es natürlich Zufall, dass Donald Trump Jr. jetzt nach Grönland fliegt. Was man halt so macht als Sohn des gewählten US-Präsidenten, der bald ins Weiße Haus zurückkehrt und unter anderem vorhat, Grönland zu kaufen. Ein „sehr langer, persönlicher Tagesausflug“ werde dies, informiert der Reisende, er wolle dort oben ein Video drehen. Offenbar ist das Flugzeug seines Vaters, die Trump Force One, gerade frei.