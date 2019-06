25. Juni 2019, 19:57 Uhr USA Grisham spricht für die Trumps

Melania Trumps Kommunikationsdirektorin, Stephanie Grisham, wird die neue Sprecherin des Weißen Hauses. Sie und ihr Ehemann US-Präsident Donald Trump könnten sich keine bessere Person vorstellen, um in dieser Position der Regierung und dem Land zu dienen, teilte die First Lady am Dienstag bei Twitter mit. Sie freue sich, dass Grisham für "beide Seiten des Weißen Hauses" tätig sein werde. Grisham arbeitet seit 2015 für die Trumps.

Die bisherige Pressesprecherin des Weißen Hauses, Sarah Sanders, hatte vor knapp zwei Wochen ihren Rücktritt bekanntgegeben. Sie wird Ende Juni in ihren Heimatstaat Arkansas zurückkehren. Sanders ist eine der engsten Vertrauten Trumps, und eine der wenigen verbliebenen Gefährten aus seinem Wahlkampf 2016.