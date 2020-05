Joe Deel ist, das versichern in Bristol viele, ein sehr großzügiger Mensch. Er spendet Essen für Bedürftige und Obdachlose, auch die Angestellten seines Restaurants, die er wegen der Krise entlassen musste, essen bei ihm nach wie vor aufs Haus. Trotzdem packt ihn in diesen Tagen manchmal der Neid.

Wenn Deel hinter dem verchromten Tresen seiner Original Burger Bar steht und aus dem Fenster blickt, sieht er die Restaurants auf der anderen Seite der Hauptstraße. Sie dürfen im Gegensatz zu ihm nicht nur Essen mitgeben und ausliefern, sondern auch wieder Gäste im Lokal bewirten - Gäste, von denen wohl viele bei ihm Platz nehmen würden, wenn sie könnten. "Ich mag die anderen Eigentümer", sagt Deel. "Aber es ist eine sonderbare Situation."

In Bristol, einer kleinen Stadt inmitten der Appalachen, ist der gelbe Mittelstreifen auf der Hauptstraße nicht einfach ein Mittelstreifen. Er ist auch eine Staatsgrenze. Eiserne Plaketten im Asphalt weisen alle paar Meter darauf hin: Der nördliche Teil der Stadt, wo Joe Deel sein Burger-Restaurant betreibt, liegt im Bundesstaat Virginia. Der südliche Teil liegt in Tennessee.

In normalen Zeiten ist das bloß ein Kuriosum, ein Fotosujet für die Touristen, die wegen der Musikgeschichte des Ortes - Bristol nennt sich Geburtsstätte des Country - oder wegen der Nascar-Rennen in die Gegend kommen. Doch jetzt, während der Pandemie, hat die Grenze eine neue Bedeutung erhalten.

In Virginia gilt ein scharfes Lockdown-Regime: Geschäfte müssen geschlossen bleiben, Restaurants dürfen nur ausliefern, und die Einwohner wurden vom demokratischen Gouverneur angewiesen, bis 10. Juni zu Hause zu bleiben. In Tennessee dagegen hat der republikanische Gouverneur den Restaurants und Geschäften erlaubt, wieder zu öffnen, mit gewissen Auflagen zwar, aber immerhin. Corona ist hier offensichtlich mal ansteckender, mal weniger. Je nachdem, ob man sich nördlich oder südlich der Hauptstraße bewegt.

Detailansicht öffnen Die gelbe Mittellinie trennt in Bristol nicht nur den Straßenverkehr, sondern auch zwei Bundesstaaten – mit unterschiedlicher Haltung zu Corona. (Foto: Alan Cassidy)

"Ziemliche Willkür eben", sagt Joe Deel. Er sitzt an einem Tisch in seinem leeren Lokal, es riecht nach brutzelndem Fleisch vom Grill nebenan, und er rechnet vor. Vor der Pandemie verkaufte er etwa 400 Hamburger am Tag. "Nun gibt es Tage, an denen ich nicht einmal 90 Dollar Umsatz mache", sagt er. "Kein Restaurant kann alleine von Take-away leben. Die Leute wollen raus aus ihren Häusern, sie wollen sich treffen und hinsetzen."

Die Original Burger Bar gibt es seit 1942. Die Leute in Bristol erzählen, das Lokal sei der letzte Ort gewesen, an dem der Country-Musiker Hank Williams gesehen wurde, bevor er 1953 auf dem Rücksitz eines Autos an einem Medikamentencocktail starb. Ob die Geschichte stimmt, weiß Joe Deel nicht genau. Aber als Werbung taugt sie ziemlich gut. Er hat das Lokal vor acht Jahren übernommen, einen Speisesaal angebaut, mehr Personal eingestellt. Alles lief prächtig, bis zum Lockdown. "Scary times", sagt er - unheimliche Zeiten.

Ein paar Meter weiter südlich, auf der Tennessee-Seite, führt Travis Penn das Delta Blues, ein Barbecue-Restaurant. Er hat die Hälfte der Tische im Lokal entfernt, für alle Angestellten Gesichtsmasken und Desinfektionsmittel besorgt, die Nachfüllstation für Softdrinks abgebaut - so, wie es die Regeln des Gouverneurs zur Öffnung vorsehen. Seit gut einer Woche empfängt Penn nun wieder Gäste. Zu Beginn blieben die Leute noch weg, seither kommen von Tag zu Tag mehr. Inzwischen macht Penn 75 Prozent seines Umsatzes mit Gästen, die im Lokal essen. "Man spürt, dass die Leute wieder rauswollen." Und ja, natürlich habe er auch viele Gäste aus Virginia.

Stoppt man so eine Pandemie? Das Coronavirus, das wird beim Besuch in der Stadt recht schnell klar, ist in Bristol eine eher abstrakte Angelegenheit. Das erklärt sich wohl auch dadurch, dass hier bisher nur einige wenige Menschen am Virus erkrankt sind. In den Straßen trägt kaum jemand eine Maske, auch die Sache mit dem Abstand nehmen viele Leute nicht so genau. Nicht einmal die 83 Jahre alte Agnes Kavanagh, Risikogruppe eigentlich, die mit dem elektrischen Rollstuhl zu Joe Deels Burger-Bar auf der Virginia-Seite gefahren ist, um sich ein Sandwich mit gegrilltem Käse zu holen und mit den Angestellten zu schwatzen. "Angst?", fragt sie. "Nein. Schauen Sie mich an, ich bin zäh."

Detailansicht öffnen Best Burger, aber nur außer Haus: Wirt Joe Deel bricht der Umsatz weg. (Foto: Alan Cassidy)

Was sich in Bristol im Kleinen zeigt, sieht man in den USA auch im Großen: Obwohl das Virus längst nicht eingedämmt ist, obwohl täglich 2000 Menschen daran sterben, bekämpft es jeder Staat etwas anders. Donald Trumps Regierung hat zwar im April einheitliche Kriterien definiert, die den Bundesstaaten als Richtschnur für eine Öffnung ihrer Wirtschaft dienen sollen. Doch es halten sich die wenigsten daran.

Nach den Empfehlungen soll die Zahl der Coronavirusinfektionen zuerst über 14 Tage hinweg sinken, bevor Einschränkungen zurückgenommen werden. Dieses Kriterium erfüllen derzeit nur wenige Bundesstaaten. Trotzdem haben 30 Staaten ihre Regeln bereits gelockert oder wollen es demnächst tun.

Anders in Virginia: Dort will Gouverneur Ralph Northam, ein ausgebildeter Arzt, frühestens Mitte Mai damit beginnen, einzelne Einschränkungen aufzuheben, und auch das nur, wenn sich bis dahin bestätigt, dass die Zahl der Infektionen kontinuierlich gesunken ist. In Bristol werden die Menschen also womöglich noch eine Zeit lang mit ihren schizophrenen Vorschriften leben müssen - sehr zum Ärger der lokalen Wirtschaft.

Dabei gäbe auch eine andere Möglichkeit, sagt Beth Rhinehart, die Vorsitzende der Handelskammer von Bristol: "Der Gouverneur von Virginia könnte sich um eine regionale Lösung bemühen, die der Situation hier Rechnung trägt." Es sei sowieso höchste Zeit, dass die Politik der Wirtschaft mehr Vertrauen entgegenbringe. "Die Menschen gehen ohnehin nur dort einkaufen und essen, wo sie mit eigenen Augen sehen, dass sich die Geschäftsführer an die Vorsichtsmaßnahmen halten."

So sieht das auch Joe Deel. "Ich würde sofort dichtmachen, wenn in meinem Lokal auch nur der Verdacht auf einen Krankheitsfall aufkäme." Er hofft, dass sich die Lage trotz allem verbessert. Vielleicht finde im September ja sogar wieder das Rhythm&Roots statt, das Country-Festival, das jährlich Zehntausende Musikfans nach Bristol führt. 5500 Burger hat Deel dort vergangenes Jahr verkauft. "So etwas", sagt er, "könnten wir jetzt alle gebrauchen."