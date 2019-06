26. Juni 2019, 07:14 Uhr Migration in die USA Chef der US-Grenzschutzbehörde tritt nach Kritik an Lagern zurück

Die Trump-Regierung steht massiv in der Kritik wegen der menschenunwürdigen Unterbringung von Migrantenkindern an der Grenze zu Mexiko.

Nun tritt der Chef der US-Zoll- und Grenzschutzbehörde Sanders zurück.

Auf seine Aufforderung hin hat das US-Repräsentantenhaus inzwischen ein milliardenschweres Hilfspaket verabschiedet.

Nach der Aufdeckung besorgniserregender Zustände in einem US-Grenzlager für Kinder tritt der Chef der US-Zoll- und Grenzschutzbehörde, John Sanders, zurück. Er werde sein Amt am 5. Juli niederlegen, kündigte Sanders in einer Nachricht an seine Mitarbeiter an. Er nannte keine Gründe für seine Entscheidung. US-Präsident Donald Trump erklärte, er habe noch nie mit Sanders gesprochen und diesen nicht gebeten, zurückzutreten. Aktivisten begrüßten den Rücktritt.

In der vergangenen Woche hatten US-Medien über die desolate Unterbringung von mehr als 300 Kindern in der Grenzkontrollstelle Clint bei El Paso berichtet. Sie waren inhaftiert worden, nachdem sie die Grenze zwischen Mexiko und den USA illegal überquert hatten. In den Berichten hatte es geheißen, mehr als 300 Kinder versorgten sich in der Einrichtung gegenseitig - die älteren versuchten, sich um Kleinkinder und Säuglinge zu kümmern. Sie hätten nicht genügend Wasser, Lebensmittel und Sanitäranlagen. Teilweise konnten sie seit Tagen nicht duschen. Fünf Kinder starben bereits im Gewahrsam der Grenzschutzbehörden.

Einige Kinder wurden in dem Lager seit Wochen festgehalten. Die staatlichen Regelungen sehen vor, dass die Kinder nicht länger als 72 Stunden in den Grenzschutzeinrichtungen untergebracht sind. Viele der festgehaltenen Kinder kamen alleine an die Grenze zwischen den USA und Mexiko, einige waren jedoch offenbar von ihren Eltern oder anderen Angehörigen getrennt worden.

Die US-Regierung hatte nach der Kritik die Verlegung von mehr als 200 Kindern aus dem umstrittenen Lager veranlasst. Es ist unklar, ob die Zustände in der anderen Einrichtung tatsächlich besser sind. Medienberichten zufolge sind mehr als hundert Kinder bereits in das kritisierte Lager zurückgebracht worden. Die Behörden begründeten die Entscheidung damit, dass es ja nun nicht länger überfüllt sei, schreibt die New York Times.

Sanders macht fehlende Gelder für die Probleme in den Grenzlagern verantwortlich. Auf seine Aufforderung hin hat das US-Repräsentantenhaus nun ein milliardenschweres Hilfspaket verabschiedet. Nach mehreren Änderungen auf Initiative von US-Repräsentantenhaussprecherin Nancy Pelosi und hispanoamerikanischen Abgeordneten passierte das Gesetz die Kammer entlang der Parteilinien. Der 4,5 Milliarden US-Dollar (knapp vier Milliarden Euro) schwere Nothilfefonds soll Tausenden eingewanderten Familien und unbegleiteten Minderjährigen zugute kommen.