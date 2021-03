Von Alan Cassidy, Brownsville

Ana hat schon so lange gewartet, da kommt es auf einige Minuten auch nicht mehr an. Sie sitzt auf einem Plastikstuhl unter dem Dach des Busbahnhofs von Brownsville und hält ihre Tochter auf dem Schoß. Die beiden haben gerade einen Corona-Schnelltest gemacht. Eine Viertelstunde müsse sie auf das Resultat warten, hat ihr die Mitarbeiterin der Stadtverwaltung gesagt. Ist der Test positiv, muss sie in Quarantäne. Ist er negativ, kann Ana los, zu ihrer Tante in Kalifornien. Zum Ziel ihrer Reise.