Fast-Food-Trump will gesünderes Essen für Schulkinder

Zu viel Zucker, zu viel Fett: In den USA wächst eine übergewichtige junge Generation heran, dazu hat auch der US-Präsident in seiner ersten Amtszeit beigetragen. Jetzt will er krank machende Lebensmittel verbannen lassen. Doch zugleich streicht er wichtige Zuschüsse.