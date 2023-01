Von Peter Burghardt, Washington

Das Kapitol steht noch, aber wie geht die Revolte dort weiter? Nachts wird das Herz der amerikanischen Demokratie nach wie vor wunderbar friedlich beleuchtet, doch es wurden auch Zäune aufgestellt und Polizisten postiert, damit wenigstens nicht wieder ein Mob das Gebäude stürmt. Am 6. Januar 2021 hatten Anhänger des Wahlverlierers Donald Trump den Kuppelbau überfallen, das könnte Trump noch vor Gericht bringen. Jetzt, zwei Jahre später, versuchen radikale Republikaner aus seinem Dunstkreis, diese äußerlich renovierte Institution von innen aus den Angeln zu heben.

Sie dürfen hinein, sie sind ja gewählte Volksvertreter der Vereinigten Staaten von Amerika. Im Repräsentantenhaus sollte am Dienstag eine demokratische Feierstunde stattfinden, die Wahl eines Sprechers und die Vereidigung der Mandatsträger. So ist es immer, wenn das neu besetzte Parlament zusammentritt. Rechtsstaatliche Routine, einige Abgeordnete wurden von ihren Familien begleitet. Es gelang ihnen allerdings zumindest an Tag eins nicht, einen Speaker zu bestimmen und die Arbeit aufzunehmen, weil einige Republikaner genau das verhinderten.

Kevin McCarthy hätte es sofort werden sollen, der Republikaner war als Nachfolger der Demokratin Nancy Pelosi gesetzt. Jahrelang hatte er die republikanische Minderheitsfraktion angeführt, nun ist der Mann aus Kalifornien die Stimme der Mehrheit. Bei den US-Zwischenwahlen im November gewann seine zerstrittene Partei das Repräsentantenhaus zwar nur knapp zurück, sie besetzt 222 der 435 Sitze (einer ist derzeit vakant), aber das genügte theoretisch. Allerdings fiel McCarthy im ersten Wahlgang durch und dann im zweiten und dritten, ehe die Abstimmung vertagt wurde.

So etwas hatte es im House of Representatives seit hundert Jahren nicht mehr gegeben und überhaupt nur zweimal seit dem Bürgerkrieg. 19 bis 20 Republikaner scherten aus. Sie stimmten erst für mehrere Gegenkandidaten und in Runde drei geschlossen für den sehr rechten Jim Jordan, einen früheren Wrestler. Fast alle von ihnen sind Hardliner aus der republikanischen Vereinigung Freedom Caucus, die meisten bedingungslose Trump-Fans und Leugner des Wahlsiegs von Präsident Joe Biden im November 2020.

Bis zuletzt wusste niemand, wie dieser Showdown ausgeht. McCarthy war auch nach den drei Niederlagen überzeugt davon, es trotzdem zu schaffen. Er habe sich diesen Job verdient, sagte er vorher. Es werde passieren, sprach er am Abend. "Ist es der Tag, den ich mir gewünscht habe? Nein." Man werde reden - "und man löst die kleinen Probleme".

Kleine Probleme? Es sind riesige, fundamentale Probleme für die Republikaner, den Kongress und die USA. Eine Hardcore-Fraktion will mit nahezu allen Mitteln das Parlament und mithin die Regierung auseinandernehmen, seit ihr Idol Trump das Weiße Haus räumen musste. Manchen von ihnen geht es um extreme Positionen bei Themen wie Abtreibung, Schusswaffen oder der staatlichen Finanzierung. Die Demokraten sind für diese Leute üble Sozialisten und Geldverschwender, sie wollen die Biden-Administration auf Teufel komm raus kaltstellen. Einige Blockierer, wie die waffenverliebte Lauren Boebert oder Matt Gaetz, machen den Eindruck, als ginge es ihnen hauptsächlich um pure Destruktion.

Bis in den nächsten Tag hinein verhandelten McCarthy und seine Verbündeten, um die nötigen 218 Stimmen zusammenzukratzen. Sicher war vor den nächsten Versuchen von Mittwochmittag Ortszeit an nur zweierlei. Erstens: Die Demokraten stehen derzeit zusammen und alle ihrer 212 Abgeordneten hinter ihrem Fraktionsvorsitzenden Hakeem Jeffries. Er sammelte dienstags mehr Stimmen als McCarthy, worauf die Frage aufkam, ob nicht vielleicht gemäßigte Republikaner den Demokraten zum Sprecher machen könnten. Zweitens: Die Republikaner sind zerrissen, das zeigt auch der Senat nebenan. Ihr altgedienter Minderheitsführer Mitch McConnell ist ebenfalls ein strammer Konservativer, aber auch ein gerissener Stratege und erklärter Trump-Gegner. Er lässt sich in diesen dramatischen Tagen nicht zufällig mit dem demokratischen Staatsoberhaupt Biden in seinem Heimatstaat Kentucky blicken.

Trumps Rolle ist gewohnt diffus. Am Mittwochvormittag rief er nach ausgedehntem Zögern schließlich dazu auf, "dass alle unsere großartigen republikanischen Abgeordneten für Kevin stimmen. Verwandelt einen großen Triumph nicht in eine riesige und peinliche Niederlage". McCarthy werde einen guten Job machen, "und vielleicht sogar einen großartigen". Eine Kolumnistin der Washington Post hat Zweifel. Wer auch immer der nächste Sprecher aus den Reihen der GOP werde, der Grand Old Party, prophezeit sie, "der Job wird die Hölle auf Erden sein."