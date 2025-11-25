Donald Trump hasst seine Feinde, wie er an der Trauerfeier für den ermordeten Charlie Kirk sagte. Der US-Präsident lässt keinen Zweifel daran, dass er sie hinter Gitter bringen will. Damit ist er nun aber vorläufig gescheitert: Gleich in zwei Fällen hat eine Bundesrichterin am Montag gegen Trump entschieden.
Niederlage für US-PräsidentenRichterin bremst Trumps Rachefeldzug gegen seine Feinde
Lesezeit: 2 Min.
Eine Bundesrichterin hat die Anklagen gegen den ehemaligen FBI-Direktor James Comey und die New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James abgewiesen. Das Weiße Haus kündigt Berufung an.
Von Charlotte Walser, Washington
Trump trifft Mamdani:„Er ist ein großartiger Champion“
Bei einem denkwürdigen Treffen im Weißen Haus outet sich US-Präsident Donald Trump als großer Fan des nächsten New Yorker Bürgermeisters Zohran Mamdani, den er eben noch als Kommunisten beschimpft hatte. Für den Gast läuft die Visite womöglich sogar zu gut.
Lesen Sie mehr zum Thema