Eine US-Richterin hat in letzter Minute eine von der Regierung geplante Rückführung Hunderter Kinder und Jugendlicher nach Guatemala gestoppt. Laut der Anordnung eines Bundesgerichts in Washington gilt der Aufschub für zwei Wochen. Anwälte von Kindern und Jugendlichen aus Guatemala zwischen 10 und 17 Jahren, die sich ohne Eltern in den USA befinden, waren vor Gericht gezogen. Die Richterin verfügte, die Regierung müsse vorerst alle Bemühungen zur Abschiebung und Rückführung einstellen. Sie hatte eine Anhörung vorgezogen, als das Gericht erfuhr, dass die Aktion schon lief und Minderjährige im Flugzeug saßen. US-Medien berichteten, die Regierung plane, Hunderte Minderjährige nach Guatemala zurückzufliegen.