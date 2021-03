Keith Ellison wuchs inmitten der Rassenunruhen in Detroit auf. In der Polizeigewalt fand er früh sein Thema.

Von Alan Cassidy, Washington

Es ist keine Übertreibung, wenn man festhält, dass Keith Ellison sich schon sein ganzes Leben auf diesen Moment vorbereitet hat. Am Montag beginnt in Minneapolis das Hauptverfahren gegen den Ex-Polizisten Derek Chauvin, der wegen der Tötung von George Floyd vor Gericht steht. Es ist der wichtigste Fall von Polizeibrutalität, der in den USA je verhandelt wurde, und es wird dabei um die Schuld oder Unschuld des entlassenen Beamten gehen, der sein Knie fast neun Minuten lang in Floyds Nacken gepresst hat.