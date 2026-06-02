Donald Trump macht einen loyalen Anhänger ohne einschlägige Erfahrung zum Aufseher über die CIA und 17 weitere Geheimdienste. Aufgefallen ist Bill Pulte, weil er dem Präsidenten bei dessen Rachefeldzug behilflich war.

Kritiker bezeichnen Bill Pulte gelegentlich als „kleinen Trump“, weil er streitlustig ist, gerne provoziert und keine Skrupel zeigt. Bislang hatte der 38-Jährige aber keine Schlüsselrolle in der Trump-Regierung. Er leitete eine kaum bekannte Behörde, die für die Regulierung von Hypotheken zuständig ist, und war Vorsitzender von Fannie Mae und Freddie Mac. Die beiden Unternehmen, die Hypotheken finanzieren, stehen seit der Finanzkrise unter staatlicher Kontrolle.