Der Konflikt zwischen den USA und Iran eskaliert weiter und schürt Sorgen um die Schifffahrt im Persischen Golf und die Wasserversorgung in der Region. US-Raketen hätten in der Nacht zum Montag mehrere Städte getroffen, meldeten iranische Staatsmedien, während die iranische Revolutionsgarde mitteilte, US-Militärziele im Nahen Osten angegriffen zu haben. Trotz der Gewalt signalisierten beide Seiten, dass sie eine Rückkehr zur Diplomatie nicht ausschließen. Die Revolutionsgarde teilte zudem mit, ⁠zwei Öltanker seien beim Versuch, die Straße von Hormus zu durchqueren, „explodiert“ und bewegungsunfähig. Die britische Marine-Handelsorganisation berichtete, ein Schiff sei vor Oman von einem Geschoss getroffen worden.