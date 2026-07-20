Der Konflikt zwischen den USA und Iran eskaliert weiter und schürt Sorgen um die Schifffahrt im Persischen Golf und die Wasserversorgung in der Region. US-Raketen hätten in der Nacht zum Montag mehrere Städte getroffen, meldeten iranische Staatsmedien, während die iranische Revolutionsgarde mitteilte, US-Militärziele im Nahen Osten angegriffen zu haben. Trotz der Gewalt signalisierten beide Seiten, dass sie eine Rückkehr zur Diplomatie nicht ausschließen. Die Revolutionsgarde teilte zudem mit, zwei Öltanker seien beim Versuch, die Straße von Hormus zu durchqueren, „explodiert“ und bewegungsunfähig. Die britische Marine-Handelsorganisation berichtete, ein Schiff sei vor Oman von einem Geschoss getroffen worden.
USA gegen IranKämpfe in Nahost gehen weiter
© SZ/Reuters - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Lesen Sie mehr zum Thema