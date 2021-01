Die neue Regierung will das Lager in Guantanamo schließen, aber auch der zweite Versuch dürfte schwer werden. Erst recht, da nun gegen drei langjährige Häftlinge plötzlich Anklage erhoben wird.

Von Arne Perras, München

Lloyd Austin, der am Freitag als neuer US-Außenminister bestätigt wurde, hatte wenige Tage zuvor im US-Senat ein klares Bekenntnis zu einem heiklen Problem abgegeben: "Ich glaube, es ist an der Zeit, das Gefangenenlager in Guantanamo zu schließen." Er gehe außerdem davon aus, dass die Biden-Regierung keine neuen Gefangenen in die Einrichtung bringen werde, erklärte Austin am Dienstag in Washington. Damit setzte er sich deutlich von Donald Trump ab, der 2018 noch der Ansicht war, man solle trotz aller Kritik an den Verhältnissen weitere Gefangene nach Guantanamo schicken.

Wie die Schließung geschehen soll, ist unklar; schon Barack Obama hatte das versucht, ist aber gescheitert. Und nun kompliziert auch noch eine überraschende Ankündigung des Pentagons die Lage. Die US-Militärjustiz hat, nach jahrelanger Verzögerung, nun schnell eine Anklage gegen drei Gefangene bestätigt, nur zwei Tage nach der Anhörung Austins.

Das Verfahren richtet sich gegen den Indonesier Nurjaman Riduan Isamuddin, bekannt als Hambali, sowie gegen die beiden Malaysier Mohammed Nazir Bin Lep und Mohammed Farik Bin Amin. Sie sollen an den Bombenanschlägen auf Nachtclubs in Bali 2002 und an dem Angriff auf das Marriott-Hotel in Jakarta 2003 beteiligt gewesen sein. Ihnen wird Mord, Terrorismus und Verschwörung zur Last gelegt. Bei den Attacken sind 213 Menschen gestorben, Hunderte wurden verletzt und teils grausam verstümmelt. Ein Prozesstermin steht noch nicht fest. Die indonesischen Gefangenen werden seit mehr als 14 Jahren in Guantanamo festgehalten.

Noch immer sitzen in Guantanamo etwa 40 Häftlinge ein

Dass die Militärjustiz ausgerechnet jetzt mit einer Anklage vorangeht, nur wenige Stunden nach der Vereidigung Bidens, löste Verwirrung aus. Weitere Erklärungen gab das Pentagon zunächst nicht ab. Die New York Times berichtete allerdings über die Einschätzung eines ehemaligen Mitarbeiters der Obama-Administration, der die Versuche, das Gefangenenlager zu schließen, gut kennt. Er beklagte das Timing der jüngsten Anklage und vermutet, dass dies ein Schritt sei, Sand ins Getriebe der neuen Administration zu streuen.

Jahrelang war das Verfahren unter Trump verschleppt worden. Der Militäranwalt, der Hambali seit langer Zeit vertritt, sagte laut Nachrichtenagentur AP, dass die Anklage nach 2017 "auseinander gefallen" sei, die Gründe hierfür dürfe er aber nicht benennen, weil sie als geheim eingestuft seien. Insofern bleibt offen, inwieweit das nun plötzlich angestoßene Verfahren gegen die Indonesier die Pläne Bidens stören könnte, das Lager baldmöglichst zu schließen.

Hambali galt als Führer der Terrorgruppe Jemaah Islamiyah. Er wurde als "Osama bin Laden von Südostasien" bekannt und 2003 im Zuge einer US-Geheimoperation in Thailand gefasst. Zu Zeiten des US-Präsidenten George W. Bush wurden auf dem US-Marinestützpunkt mindestens 780 mutmaßliche Terroristen interniert, viele aus Afghanistan und Pakistan. Es gab Vorwürfe mutmaßlicher Folter und Klagen über grausame Haftbedingungen. Als die Kritik wuchs, dass Verdächtige sehr lange Zeit ohne ordentliches Verfahren festgehalten wurden, schickten die USA viele zurück in ihre Heimatländer. Doch noch immer sollen sich 40 Gefangene in Guantanamo aufhalten.