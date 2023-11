Gaza:Biden verlangt von Israel, Krankenhäuser zu schützen

US-Präsident Joe Biden hat erneut an Israel appelliert, die Krankenhäuser im umkämpften Gazastreifen zu schützen. Es sei seine "Hoffnung und Erwartung", dass es während der Offensive der israelischen Armee gegen die Hamas rund um die Krankenhäuser "weniger starke Kampfhandlungen" gebe, sagte Biden am Montag im Weißen Haus.

Die USA stünden in Kontakt mit der israelischen Regierung, und er hoffe weiter auf eine Freilassung der mehr als 200 Geiseln, die sich in der Gewalt der Terrororganisation befinden. An den Gesprächen sei auch das Emirat Katar beteiligt. Biden beendete sein Statement mit der Wiederholung seiner wichtigsten Botschaft: "Das Krankenhaus muss geschützt werden."

Damit dürfte Biden das Al-Schifa-Krankenhaus meinen, die mit 700 Betten größte Klinik in Gaza-Stadt. Auf deren Gelände sollen sich 2000 Menschen befinden, laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) verfügt die Klinik seit Tagen nicht mehr über Strom und Wasser.

Alles, was in und um das Al-Schifa-Krankenhaus geschieht, wird genau verfolgt, denn der Ort ist symbolisch aufgeladen. Während die Hamas die Kämpfe rund um Al Schifa als Beleg für Israels Unmenschlichkeit anführt, wirft Israel der radikalislamistischen Miliz vor, die Krankenhäuser unter anderem als Waffenlager und Organisationszentren zu nutzen und die sich dort aufhaltenden Zivilisten als Schutzschilde zu missbrauchen.

Israels Armee organisiert nach eigenen Angaben nun die Lieferung von Brutkästen

Die israelische Armee IDF veröffentlichte unter anderem Videos, die zeigen sollen, wie Hamas-Kämpfer in direkter Nähe von Krankenhäusern Raketen abfeuern. Am Montagabend sagte IDF-Sprecher Daniel Hagari, es gebe Anzeichen dafür, dass im Keller des Rantisi-Krankenhauses Geiseln festgehalten worden sein könnten. Man habe Sprengstoffgürtel, Handgranaten, Gewehre und Sprengsätze, aber auch Computer und Geld gefunden. Er veröffentlichte auf der Plattform X ein Video, in dem er selbst durch einen Tunnel in die auf krebskranke Kinder spezialisierte Klinik gelangt.

Das Rantisi-Krankenhaus wurde am Sonntag evakuiert. Laut Armeesprecher Hagari nutzt die Hamas das Al-Schifa-Krankenhaus für ähnliche Zwecke. Hamas-Führer Chalil al-Haja sagte hingegen dem Sender Al Jazeera, es handele sich um falsche Vorwürfe Israels.

Am Dienstagmorgen gab die israelische Armee bekannt, die Lieferung von Brutkästen in den Gazastreifen zu organisieren. Dies wäre eine Möglichkeit, um Babys aus dem Al-Schifa-Krankenhaus zu retten. Deren Ärzte sorgen sich um die Versorgung von Neugeborenen, während sich Israels Bodentruppen nähern und der Treibstoff der Generatoren zur Neige geht. Die IDF betont stets: "Unser Krieg ist mit der Hamas, nicht mit den Menschen in Gaza."

Obwohl Joe Bidens Regierung trotz ihrer Unterstützung für Israel die Regierung von Premier Benjamin Netanjahu stets darauf dringt, die Angriffe für "humanitäre Pausen" zu unterbrechen, damit etwa Hilfsgüter in den Gazastreifen gelangen können, wächst der Druck auf Washington nahezu täglich. So wandte sich Indonesiens Präsident Joko Widodo am Montag mit der Bitte an Biden, sich stärker für einen Waffenstillstand einzusetzen. Er habe die USA aufgefordert, "mehr zu tun, um die Gräueltaten in Gaza zu stoppen", sagte Widodo nach dem bilateralen Treffen im Weißen Haus.

Mitarbeiter von US-Abgeordneten und US-Diplomaten fordern eine Waffenruhe

Mehr als fünf Wochen nach dem terroristischen Überfall der Hamas auf Israel mit mehr als 1200 Toten werden die Spannungen im US-Außenministerium und im US-Kongress immer deutlicher. CNN berichtet von einer E-Mail an seine Mitarbeiter, in der Bidens Chefdiplomat Antony Blinken die Meinungsverschiedenheiten offen ansprach. Er wisse, "dass einige im Ministerium mit unserem Vorgehen nicht übereinstimmen" oder Verbesserungsvorschläge hätten. Die US-Regierung wolle "noch mehr" tun, um das Leiden der palästinensischen Zivilbevölkerung zu mindern.

Kürzlich hatten Hunderte Mitarbeiter der US-Entwicklungshilfeorganisation USAID in einem offenen Brief verlangt, dass die Biden-Regierung sich öffentlich für eine Waffenruhe einsetzen soll. Ähnliche Forderungen erheben - bisher nur anonym - viele Mitarbeiter von demokratischen Abgeordneten im US-Parlament. "Wir halten es nicht länger aus zu schweigen", sagte ein Teilnehmer einer Protestaktion der New York Times. Die Menschen aus den Wahlkreisen würden bei ihnen anrufen, damit sich die Politiker für eine Waffenruhe einsetzten, berichten sie.

Dies tun fast alle Demokraten jedoch nicht, sondern betonen, dass Israel nach dem brutalen Überfall der Hamas das Recht habe, militärisch gegen die Terroristen vorzugehen. Das Fazit der größtenteils jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über ihre Vorgesetzten: "Die meisten von ihnen hören nicht auf die Menschen, die sie vertreten."