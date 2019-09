US-Vizepräsident Mike Pence hat Polen die baldige Aufhebung der Visumpflicht bei USA-Reisen in Aussicht gestellt. Pence sagte nach einem Treffen mit Polens Staatspräsident Andrzej Duda am Montag in Warschau, Polen sei auf dem Weg, sich bald für das Programm zu qualifizieren. Sobald alle Bedingungen erfüllt seien, wollten die USA die Visumpflicht für polnische Staatsbürger aufheben. US-Bürger dürfen ohne Visum nach Polen. Pence vertrat in Warschau Präsident Trump, der seinen Besuch wegen des Hurrikans Dorian abgesagt hatte.