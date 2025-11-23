Jetzt hat Donald Trump seine Gesandten in die Schweiz geschickt, er selbst verbringt das Wochenende ausnahmsweise in Washington statt beim Golfen in Florida. Außenminister Marco Rubio und der Russland-Beauftragte Steve Witkoff fliegen nach Genf, der für die US Army zuständige Minister Dan Driscoll scheint schon dort zu sein. Die Delegation soll mit der Ukraine, Deutschland, Frankreich und Großbritannien diesen amerikanischen Friedensplan besprechen, der gerade weltweit Schockwellen auslöst.