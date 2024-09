Die Polizei hat nach einem Schussvorfall in der Nähe von Ex-Präsident Donald Trump am Sonntag einen Verdächtigen festgenommen. Auf einer Autobahn in der Nähe des Tatorts Palm Beach im US-Bundesstaat Florida sei ein Auto gestoppt und der Fahrer in Gewahrsam genommen worden, sagte William D. Snyder von der zuständigen Polizei. In der Umgebung des republikanischen Präsidentschaftskandidaten waren zuvor offenbar mehrere Schüsse gefallen. Trump sei in Sicherheit, teilte sein Wahlkampfteam mit, ohne Einzelheiten zu nennen. Zwei Insidern zufolge fielen die Schüsse in der Nähe seines Golfplatzes in West Palm Beach im Bundesstaat Florida. Demnach wurden sie von außerhalb des Zauns der Anlage abgegeben. Der Washington Post zufolge spielte Trump zum Zeitpunkt des Vorfalls selbst Golf. Er sei vom Secret Service in einen gesicherten Raum in dem Club gebracht worden.