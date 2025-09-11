US-Präsident Donald Trump hat Hunderten bei einer Razzia der Einwanderungsbehörde festgenommenen Südkoreanern angeboten, in den USA zu bleiben. Allerdings habe sich nur einer der Arbeiter dafür entschieden, teilten Vertreter der südkoreanischen Regierung am Donnerstag mit. Die anderen wollten in ihre Heimat zurückkehren. Mit seinem Vorstoß wollte Trump die Arbeiter den Angaben zufolge ermutigen, in den USA zu bleiben und Amerikaner auszubilden. In der vergangenen Woche waren rund 300 Südkoreaner zusammen mit mehr als 150 weiteren Personen auf der Baustelle eines 4,3 Milliarden Dollar teuren Projekts von Hyundai Motor und LG Energy Solution in Georgia festgenommen worden. Dort soll eine Fabrik für Batterien für Elektroautos entstehen.Trumps Angebot führte zu einer eintägigen Verspätung eines Charterflugzeugs, das die Arbeiter nach Hause bringen sollte. Das Flugzeug sollte nun im Laufe des Tages aus den USA abfliegen. Im Gegensatz zu anderen Abschiebungen wurden die Arbeiter nicht in Handschellen gelegt. Damit wurde eine zentrale Forderung Südkoreas erfüllt.