Fast alle Menschen am Times Square in New York trugen eine Maske, aber Abstand hielt niemand. Das mag naiv und gefährlich gewesen sein, zugleich aber wirkte es, als sei das mal dringend nötig gewesen.

Von Christian Zaschke, New York

Entweder hat der Weltgeist einen kruden Sinn für Humor, oder aber er hat sich bewusst zurückgehalten und darauf vertraut, dass die Dinge nun an die ihnen gemäßen Plätze fallen. Andere Erklärungen gibt es wohl nicht dafür, dass Donald J. Trump, der 45. Präsident der Vereinigten Staaten, auf dem Golfplatz erfuhr, dass die Mehrheit der amerikanischen Wähler davon abgesehen hat, ihm eine zweite Amtszeit zuzubilligen. Genauer gesagt: Er erfuhr davon auf dem Trump National Golf Course in Sterling, Virginia, also in vertrauter Umgebung. Auf diesem Platz hat Trump während seiner Amtszeit bisher 97 Mal gespielt, und es dürften noch einige Runden hinzukommen. Offiziell ist er noch bis zum 20. Januar im Amt, und so richtig viel zu tun ist jetzt ja nicht mehr.