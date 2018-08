28. August 2018, 17:25 Uhr USA Fehde über den Tod hinaus

In den USA trauern viele um John McCain, Donald Trump allerdings tut sich schwer. Bei der Frage, wer den Sitz des Senators erben könnte, fällt auch der Name seiner Ehefrau Cindy.

Von Alan Cassidy, Washington

Es wäre nicht schwierig gewesen für US-Präsident Donald Trump, einmal den Konventionen seines Amtes zu folgen. Nur dieses eine Mal, nach dem Tod von Senator John McCain. Die Flagge über dem Weißen Haus auf halbmast, eine salbungsvolle Stellungnahme, einige schöne Worte in die Kameras über einen beliebten Kriegshelden und Politiker: Das erwarten viele Amerikaner von ihrem Präsidenten in einer solchen Situation, auch wenn alle wissen, dass Trump und McCain sich nicht ausstehen konnten. Doch Trump tat, was er immer tut, wenn er das Gefühl hat, jemand wolle ihn zu etwas drängen: Er schaltete auf stur. Und machte aus einem Ritual der Trauer ein Drama um seine eigene Person.

Erst 48 Stunden nach der Meldung über McCains Tod brachte Trump einen Satz über die Lippen, wie ihn viele hatten hören wollen: "Wir schätzen alles, was Senator McCain für unser Land getan hat." Einige Stunden zuvor hatte das Weiße Haus unter großem öffentlichen Druck eine Erklärung versandt, in der Trump "Respekt" vor dem Verstorbenen bekundete und anordnete, dass die bereits wieder hochgezogenen Flaggen nun doch bis zum Begräbnis McCains auf halbmast wehen sollten. Falls Trump hoffte, seine Kritiker damit zu beruhigen, hatte er sich allerdings getäuscht: Der Schaden war angerichtet.

Man sah das an den Reaktionen der Senatoren. McCains Pult im Senatssaal war am Montag schwarz ausgelegt, darauf stand eine Vase mit weißen Rosen, und ausnahmslos alle Senatoren aus beiden Parteien würdigten den verstorbenen Republikaner, im Plenum und in Interviews. Trumps Verhalten zeige, dass er ein kleiner Mann sei, sagte Bob Menendez, demokratischer Senator aus New Jersey. Man sah die Wut über Trump auch an den Reaktionen von Veteranen-Organisationen, die den Präsidenten dazu aufriefen, den früheren Vietnamkriegs-Soldaten McCain gebührend zu würdigen. Auch seine Berater drängten den Präsidenten offenbar dazu.

Der Präsident soll nicht zu seiner Beerdigung geladen werden, das legte McCain vor Monaten fest

Trump selbst soll sich laut Wall Street Journal über die "übertriebene" Berichterstattung zu McCains Tod aufgeregt haben. Diese fiel tatsächlich sehr ausnehmend aus: Auch am Dienstag noch verwendeten die meisten TV-Sender mehr Zeit auf die Kontroverse um den verstorbenen Senator als etwa über Trumps Handelsdeal mit Mexiko. Das hat wohl auch damit zu tun, dass McCain quasi aus dem Grab heraus eine letzte Botschaft an sein Land richtete. Diese Botschaft, am Montag veröffentlicht, war einerseits ein Aufruf an die Amerikaner, sich bei allen Meinungsverschiedenheiten an die Werte zu halten, die Amerika ausmachten: Freiheit, Gleichheit vor dem Recht, Achtung vor der Menschenwürde.

Die Botschaft war aber auch eine letzte Spitze McCains gegenüber Trump. Die USA schwächten ihre eigene Größe, "wenn wir uns hinter Mauern verstecken anstatt sie niederzureißen". Die Fehde zwischen den beiden Männern, die schon vor Trumps Wahl begonnen hatte, hier war sie noch einmal zu erkennen. Bereits Monate vor seinem Tod hatte McCain zu verstehen gegeben, dass Trump bei seiner Beerdigung nicht erwünscht sei. Sprechen werden dort dafür die früheren Präsidenten George W. Bush und Barack Obama.

Aktuelles Lexikon: Halbmast Die abgesenkte Flagge als Zeichen der staatlichen Trauer geht zurück auf einen Brauch aus der Kriegsführung zur See. Um die Kapitulation zu signalisieren, wurde auf Segelschiffen die eigene Flagge heruntergesetzt, um Platz zu schaffen für die Flagge des Siegers. Steht die Flagge "auf halbmast", ist dies also eine Art der Verbeugung. Das Zeremoniell der Trauerbeflaggung sieht im Allgemeinen vor, dass die Flagge zunächst ganz hoch gezogen und dann auf halbmast gesetzt wird. Eine der vielen Interpretationen besagt, man schaffe am Masten Platz für eine unsichtbare Flagge des Todes. Jeder Staat hat seine eigenen Regeln für die Trauerbeflaggung. In den USA ist genau festgesetzt, wie Politiker zu würdigen sind. Ist ein Präsident verschieden, stehen die Flaggen 30 Tage lang auf halbmast. Handelte es sich um ein Kongressmitglied, ist dies am Todestag und dem Tag danach der Fall. So verfuhr das Weiße Haus auf Anordnung von Präsident Donald Trump nach dem Tod des Senators John McCain, der als Kriegsheld verehrt wird, aber Trumps größter innerparteilicher Kritiker war. Nach Protesten aus der eigenen Partei hat Trump nun eine Regel angewandt, die für besonders verdiente Politiker, etwa ehemalige Vizepräsidenten, gilt: Die Flagge bleibt auf halbmast vom Todestag bis zum Tag des Begräbnisses. Josef Kelnberger

Im Senat, dem er seit 1987 angehört hatte, hinterlässt McCain eine große Lücke. Wer sie ausfüllt, ist noch nicht klar. Das Gesetz des Bundesstaats Arizona schreibt vor, dass der Gouverneur einen Ersatz aus der gleichen Partei ernennt, der den Staat bis zur Nachwahl im Herbst 2020 vertritt. Sich selbst hat Doug Ducey, ebenfalls Republikaner, aus dem Rennen genommen. Er steht unter dem Druck der Partei, einen Nachfolger zu bestimmen, der Trump gegenüber loyaler ist als McCain.

Laut Medienberichten soll Ducey aber erwägen, McCains Gattin Cindy zu berufen. Sie ist Geschäftsfrau und engagiert sich gegen Menschenhandel. Seine Entscheidung will der Gouverneur nach den Trauerfeierlichkeiten für McCain bekannt geben. In der Nacht zu Mittwoch findet zudem in Arizona die Vorwahl für den zweiten Senatssitz statt, der nach dem Rücktritt des Republikaners Jeff Flake frei geworden ist.